Забудьте – це суржик: якими словами можна зіпсувати своє мовлення

23 вересня 2023, 15:00
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Чимало українців у щоденному мовленні вживає суржикові слова. Однак останні сильно засмічують українську мову.

Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам очистити своє мовлення від сміття. А також підкаже правильні варіанти натомість. 

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Які суржикові слова треба забути 

У сорок третій добірці розкажемо вам, які звичні суржикові слова ви можете іноді вживати, навіть не помічаючи цього. А також подаємо правильні відповідники, якими необхідно замінити "мовне сміття".

  • важно – важливо;
  • канєшно – звичайно;
  • харашо – добре;
  • опит – досвід;
  • пожалуста  – будь ласка; 
  • мусорник – смітник;
  • даже – навіть; 
  • надоїло – набридло; 
  • совєтувати – радити; 
  • показалося – здалося.

Любіть українську мову та не дайте суржику жодного шансу!

Автор: Марія Волошин