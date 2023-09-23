Забудьте – це суржик: якими словами можна зіпсувати своє мовлення
23 вересня 2023, 15:00Читать новость на русском
Чимало українців у щоденному мовленні вживає суржикові слова. Однак останні сильно засмічують українську мову.
Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам очистити своє мовлення від сміття. А також підкаже правильні варіанти натомість.
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Які суржикові слова треба забути
У сорок третій добірці розкажемо вам, які звичні суржикові слова ви можете іноді вживати, навіть не помічаючи цього. А також подаємо правильні відповідники, якими необхідно замінити "мовне сміття".
- важно – важливо;
- канєшно – звичайно;
- харашо – добре;
- опит – досвід;
- пожалуста – будь ласка;
- мусорник – смітник;
- даже – навіть;
- надоїло – набридло;
- совєтувати – радити;
- показалося – здалося.
Любіть українську мову та не дайте суржику жодного шансу!