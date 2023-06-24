Забудьте їх негайно: які щоденні суржикові слова псують вашу мову
24 червня 2023, 11:30Читать новость на русском
Чимало українців доволі часто може вживати суржикові слова. Натомість ці мовні покручі сильно псують нашу мову.
Тож 24 Канал у межах постійної освітньої рубрики розповість, яких поширених суржикових слів треба позбутися. І підкаже при цьому, чим замінити мовні покручі.
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Які суржикові слова треба забути негайно
У тридцять третій добірці пропонуємо вам 10 поширених суржикових слів, які ви можете вживати. А також красиві українські слова, які варто вживати натомість.
- канєшно – звісно, звичайно;
- тоже – теж, також;
- вдруг – раптом;
- похожий – схожий;
- но – але;
- позволяти – дозволяти;
- лишній – зайвий;
- рядом – поряд;
- намьок – натяк;
- заказувати – замовляти.
Але при цьому пам'ятайте: слово "заказувати" можна вживати у значенні "забороняти".Говоріть українською красиво та правильно! І не засмічуйте її мовним сміттям!