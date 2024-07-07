Як вступнику в магістратуру розрахувати бал тесту ЄФВВ-2024

Цьогоріч для вступу в магістратуру більшість абітурієнтів має подати результати єдиного вступного іспиту за цей або минулий рік. Окремі – ще й результати єдиного фахового вступного випробування.

Визначення результатів предметного тесту ЄФВВ здійснюють у два етапи. На першому етапі визначають тестовий бал учасника єдиного (максимум – 140 балів).

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Скільки є завдань у тесті

На другому етапі на основі тестового бала визначають рейтингову оцінку результатів учасника ЄФВВ за 200-бальною шкалою. Її використовують при складанні рейтингового списку абітурієнтів при вступі до магістратури у виші України.

Предметні тести з економіки та міжнародної економіки, права та міжнародного права, політології та міжнародних відносин, психології та соціології, управління та адміністрування містять по 140 завдань з вибором однієї правильної відповіді.

Предметний тест з обліку та фінансів містить 126 завдань з вибором однієї правильної відповіді та 14 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник ЄФВВ вибрав, позначив та підтвердив відповідь.

Завдання з короткою відповіддю, які можна зробити без калькулятора та спеціальних таблиць, не передбачатимуть складних математичних розрахунків.

Очікується, що час на розрахунок не повинен перевищувати 1 хвилини 20 секунд. Якщо наявні ланцюгові розрахунки, то не більше 2 етапів, без використання заокруглення.

За кожну правильну відповідь учасник тестування ЄФВВ зможе отримати 1 бал, тобто максимальна кількість балів складатиме 140.

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник ЄФВВ, правильно виконавши всі завдання теcту, – 140.

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Як розрахувати бал ЄФВВ-2024

Для отримання результатів учасника ЄФВВ за 200-бальною шкалою використовують Таблицю переведення тестових балів в рейтингову шкалу від 100 до 200 балів.

Зазначена шкала є рейтинговою, оскільки вказує на місце результату ЄФВВ особи серед результатів інших учасників тестування.

Таблиця переведення тестових балів у рейтингову шкалу від 100 до 200 балів оприлюднена в Додатку 5 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році.

Для отримання результатів учаснику потрібно набрати мінімум 35 тестових балів.

Переведення тестових балів предметних тестів ЄФВВ

Тестовий бал Бал за шкалою 100 – 200 35 100 36 101 37 102 38 103 39 104 40 105 41 106 42 107 43 108 44 109 45 110 46 111 47 112 48 113,5 49 115 50 116,5 51 118 52 119,5 53 121 54 122,5 55 124 56 125,5 57 127 58 128,5 59 130 60 131,5 61 133 62 134,5 63 136 64 137,5 65 139 66 140,5 67 142 68 143,5 69 145 70 146,5 71 148 72 149 73 150 74 151 75 152 76 153 77 154 78 155 79 156 80 157 81 158 82 159 83 160 84 161 85 162 86 163 87 164 88 165 89 166 90 167 91 168 92 169 93 170 94 171 95 172 96 173 97 174 98 175 99 176 100 177 101 178 102 179 103 180 104 181 105 182 106 183 107 183,5 108 184 109 184,5 110 185 111 185,5 112 186 113 186,5 114 187 115 187,5 116 188 117 188,5 118 189 119 189,5 120 190 121 190,5 122 191 123 191,5 124 192 125 192,5 126 193 127 193,5 128 194 129 194,5 130 195 131 195,5 132 196 133 196,5 134 197 135 197,5 136 198 137 198,5 138 199 139 199,5 140 200