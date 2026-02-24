Тома: чи можна лише так скорочувати ім'я Тамара, та які ще можливості у цього імені
- Ім'я Тамара має давньоєврейське походження, означає "фінікова пальма", з пестливими формами як Тома, Томка, Томуся.
- Ім'я Тома може бути як жіночим скороченням від Тамара, так і чоловічим ім'ям, відомим у християнській традиції як ім'я апостола Томи.
У світі глобалізації ми часто забуваємо, що ім’я – це більше, ніж позначка в паспорті. Це символ, що формує нашу культурну приналежність і відкриває двері до глибинної історії мови.
Про походження та значення імені Тамара, розповідаємо з посиланням на Вікіпедію.
Дивіться також Не столиця Канади: що таке "отава", про яку співає Оксана Білозір у "Батьківській пісні"
Кого можна називати Тома?
Ім’я – це не лише знак індивідуальності, а й культурний код, що зберігає історію народів та їхніх мов. Запозичені імена зазнають трансформацій і звучання, а у пестливих варіантах – змінюються до невпізнаваності. А ще можуть бути як чоловічим, так і жіночим варіантом.
Серед ваших знайомих є жінки з іменем Тома? Найчастіше так називають власницю імені – Тамара. Однак, ще ім'я має й інші можливості.
Це жіноче ім'я має давньоєврейського походження, "тамар" перекладається як – "фінікова пальма. На батьківщині імені, в Ізраілі, короткий варіант – Теммі, а не Тома.
Жінка з іменем Тамара згадується і в біблійних текстах як Фамарь, – дочка царя Давида. У середньовіччі ім’я поширювалося в Грузії та Вірменії, де його давали представницям королівських родів, найвідоміша власниця – цариця Тамара Велика, що правила у ХІІ столітті.
В слов'янських мовах з імені Тамара утворили чимало пестливих форм:
- Тома,
- Томка,
- Томуся,
- Томуля,
- Томочка,
- Тамуся,
- Тама,
- Тамарка,
- Тата,
- Муся,
- Ама,
- Марка.
Характер Тамара має твердий, вона цілеспрямована, володіє внутрішньою гідністю, емоційною чуйністю та природним відчуттям справедливості. У житті Тамари часто поєднуються жіночність і сила, спокій і наполегливість і це відчутно з варіантів імені.
Іменини Тамара святкує – 14 травня.
Однак, якщо ми говоримо про ім'я Тома, такий варіант теж існує, це може бути й чоловіче ім’я. У слов’янських мовах це форма імені Хома, грецькою Θωμᾶς, а латиною – Thomas, що означає "близнюк". У християнській традиції відоме завдяки апостолу Тома, одному з дванадцяти учнів Ісуса Христа. У французькій, сербській, болгарській та українській традиції ім’я Тома вживається як самостійне чоловіче ім’я.
Ім’я Тома – це приклад того, як одне слово може вміщати різні культурні й мовні традиції, залишаючись живим у сучасному мовному просторі. І воно досі має прихильників
Крім того Тамара, це ще:
- прізвище – Адріан Ернандес Тамара, венесуельська правозахисниця;
- назва річки: римська назва річки Тамбре;
- назва населеного пункту: селище в Антрацитівському районі Луганської області;
- назва астероїда: астероїд головного поясу – "326 Тамара".
Тож у короткому варіанті Тома – може бути жіночим, від Тамара й чоловічим – від Хома / Thomas. У сучасній культурі ім’я Тома може бути як офіційним, так і зменшено-пестливим варіантом.
Це не єдине ім'я, яке має єврейське походження, ще – Єлизавета, воно набуло цікавого звучання у пестливих формах в українській мові.