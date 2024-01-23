Терехов показав протирадіаційне укриття, в якому навчаються школярі у Харкові

У Харкові через постійні атаки Росії та близьку відстань до кордону з агресором більшість учнів вчиться дистанційно. Очно здобувають освіту лише ті школярі, які відвідують метрошколу.

У місті також невдовзі має завершитися будівництво підземної школи. При цьому міська влада проєктує й інші такі навчальні заклади.

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Терехов показав фото навчання учнів у протирадіаційному укритті

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті зробили ще один крок до розширення мережі навчальних закладів, у яких діти зможуть навчатися навіть в умовах війни. І продемонстрував відновлене протирадіаційне укриття у Слобідському районі.

Протирадіаційне укриття розраховане на 100 учнів у дві зміни. Воно обладнане відповідно до сучасних технічних умов і сертифіковане всіма відповідними службами,

– уточнив Терехов.

На таку реконструкцію, яка почнеться найближчим часом, чекають ще кілька шкільних укриттів, додав посадовець.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy



Як навчаються діти у Харкові / фото з фейсбук-сторінки Ігоря Терехова

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Як здобувають освіту діти у метросадку Харкова