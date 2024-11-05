Тест НМТ з історії України: які теми та завдання міститиме

Тест НМТ з історії України в 2025 році міститиме завдання за всіма темами програми ЗНО з історії України. При цьому охоплюватиме теми, які стосуються історії України від найдавніших часів до подій початку ХХІ століття.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. Зазначимо, що Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року".

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Які теми міститиме тест НМТ з історії України у 2025 році

Історія України буде одним із трьох обов'язкових для складання предметів на мультитесті у 2025 році.

Питання змісту тесту НМТ з історії унормує Міністерство освіти і науки.

Нововведенням НМТ 2025 року є охоплення тестом з історії України всього курсу історії – від найдавніших часів до сьогодення. Передбачається, що тест НМТ з історії України міститиме завдання за всіма темами Програми ЗНО,

– зазначають в УЦОЯО.

Зміст завдань охоплюватиме всі теми, що стосуються історії України від найдавніших часів до подій початку ХХІ століття.

Основні параметри тестів будуть аналогічними до тих, які були чинні минулого року, адже не змінився формат проведення мультитесту.

На виконання тесту з історії України передбачать 60 хвилин. За цей час треба виконати 30 завдань.