"Народним коштом": президент Київської школи економіки Милованов хоче купити Могилянку

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов пропонує викупити у МОН Києво-Могилянську академію. Він вважає, що так можна збільшити її велич і вплив.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис Тимофія Милованова у фейсбуці. Він вважає, що для Міносвіти виш є збитковий, а Київська школа економіки "зможе більш ефективно як приватний освітній фонд керувати Могилянкою, та й збитки в держави зменшаться".

Дивіться також У МОН назвали місто, в якому завершили процес об'єднання вишів та які ЗВО утворили

Милованов пропонує продати Могилянку Київській школі економіки

Милованов зазначив, що колись KSE була частиною Могилянки.

Це було давно, тоді Могилянка була ще "та". А тепер кажуть "Могилянка вже не та". Ну як може бути наша (я випускник) прекрасна Могилянка не такою. Я не погоджуюсь з цим наративом! Якщо KSE купить Могилянку, умови у студентів не погіршаться, а покращаться,

– заявив Милованов.

При цьому він вважає, що кошти на купівлю Могилянки можна зібрати народним збором, щоб убезпечити від впливу бізнесу і олігархів, а також Сороса.

У коментарях до посту Милованов сказав, що відкриє збір на купівлю Могилянки в понеділок, 13 січня. При цьому оцінив її в 10 – 50 мільйонів доларів.

Якщо ви думаєте, що я стібусь, як Трамп, то ні! Я, так само як Трамп хоче купити Гренландію, серйозно хочу купити Могилянку,

– заявив Милованов.

Дивіться також "Це лякає": на які спеціальності торік вступили абітурієнти з низькими балами НМТ

Як відреагували українці на таку ідею

Українці активно прокоментували таку ідею. Чимало вважає її "чорним піаром".

Значить весь народ "скидається" KSE щоб купити вам Могилянку. А потім KSE починає заробляти на цьому непогані гроші. Я правильно зрозумів "економічну модель"?

Вочевидь, цілями провокативного посту від Тимофія Милованова – підняти хайп і привернути увагу до свого закладу напередодні вступної кампанії.

Як людина, що вступила в Могилянку в 1996 році, скажу, що цей мем про "Могилянка вже не та" живе ще з тих часів.

Схоже, у KSE немає коштів навіть на нормального комунікаційника, що доводиться копіпастити тактику американців і хайпувати на бренді конкурента.

А створити щось значне і передати в державу(суспільству)? Хіба не так зробив Петро Могила?

Багато хто хотів (табачник, шкарлет і їже з ними), але погано закінчили. Ну і ви можете похотіти…



Милованов запропонував купити Могилянку для KSE / скриншот