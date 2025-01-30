Трамп підписав укази про реформу шкільної освіти США: які зміни передбачають

Чимало українців через війну тимчасово перебуває або вже й переїхали у Сполучені Штати Америки. І їм варто готуватися до нововведень, зокрема якщо мають дітей, після обрання у Штатах нового президента.

Адже Дональд Трамп підписав укази про реформу шкільної освіти США. Зміни стосуватимуться федерального фінансування та вибору закладів освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Які зміни очікують на шкільну освіту у США

Так, президент США Дональд Трамп підписав у середу укази про сприяння батькам у виборі шкіл та припинення федерального фінансування навчальних програм, які він назвав навіюванням учням антиамериканської ідеології за расовою та гендерною ознакою. До слова, серед його передвиборчих обіцянок були й про перебудову системи освіти Штатів.

Перший указ наказує Міністерству освіти США надавати пріоритет федеральному фінансуванню програм на вибір шкіл. Це давня мета консерваторів, які стверджують, що державні школи не відповідають академічним стандартам, просуваючи ліберальні ідеї.

Політика моєї адміністрації полягає в тому, щоб підтримувати батьків у виборі закладу освіти, керівництві вихованням та освітою своїх дітей,

– зазначив президент США.

Чимало демократів та профспілок вчителів кажуть, що можливість вибору школи підриває державну систему, у якій навчаються 50 мільйонів американських дітей.

Друга директива спрямована на те, щоб школи не використовували федеральні засоби для створення навчальних програм, сертифікації вчителів та інших цілей, пов'язаних із "гендерною ідеологією чи дискримінаційною ідеологією рівності", уточнює УНН.

Цей указ також наказує штатам використовувати гранти для підтримки альтернатив державній освіті, як-от приватні та релігійні школи.

Один із указів дозволяє сім'ям військовослужбовців використовувати кошти Пентагону для відправлення своїх дітей до школи на вибір. Указ також наказує, щоб сім'ї корінних американців, що у сфері дії Бюро індіанської освіти, мали право використовувати федеральні кошти під час виборів своїх шкіл.