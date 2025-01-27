США зупиняють допомогу іноземним країнам: як це торкнеться української освіти

Новий президент США Трамп вирішив призупинити допомогу за кордон. Це стосується й України, зокрема освітніх проєктів, які фінансувалися Штатами.

Держдепартамент США видав розпорядження припинити майже всю допомогу, яку Сполучені Штати надають за кордоном. Таке повідомлення надійшло в усі американські представництва, повідомляє 24 Канал, посилаючись на BBC Україна.

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Що передбачає указ нового президента США

Новий президент США Дональд Трамп підписав указ про 90-денну паузу в наданні іноземної допомоги. Нова адміністрація хоче перевірити ефективність допомоги за кордоном та її відповідність зовнішній політиці США. Це стосується як чинних програм, так і нових. Держдеп розіслав американським чиновникам за кордоном відповідне розпорядження з посиланням на доступ до відповідних документів.

Як відомо, Сполучені Штати є найбільшим у світі донором міжнародної допомоги. За даними американського уряду, у 2023 році витрати на допомогу за кордоном становили 68 мільярдів доларів. Припинять надавати усю допомогу, і військову теж. Винятком стане екстрена продовольча допомога та військове фінансування для Ізраїлю та Єгипту.

Як українській освіті допомагали США

Відповідно до указу, ймовірно призупиниться на цей час гуманітарна допомога Україні. Представник USAID розповів, що можуть заморозити допомогу школам і медичним закладам.

Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) упродовж років фінансувала в Україні багато проєктів, зокрема:

відбудовою шкіл;

відбудовою та будівництвом укриттів;

друком підручників;

відкриттям навчальних центрів (серед них освітній центр для дітей-переселенців у Запоріжжі), і там де школи були зруйновані.

Стратегія співпраці була підписана ще у 2019 році. Зокрема, у 2024 році коштом USAID були надруковані 3,2 мільйона підручників для школярів молодших класів. За даними Міністерства освіти і науки, новими підручниками користуватиметься кожен п’ятий український школяр.

Залишається сподіватися, що після 90-денної паузи співпраця продовжиться.

Що таке USAID United States Agency for International Development (USAID) – це американська агенція з міжнародного розвитку, яка була створена в 1961 році. Вона діє в 158 країнах світу й підтримує проєкти у 29 сферах. Ідеться, зокрема, про економіку, торгівлю, освіту, енергетику та гуманітарну допомогу.

Інші гуманітарні проєкти USAID в Україні

Допомога USAID серед іншого йшла на забезпечення їжею, теплим одягом, житлом переселенців, вразливі категорії населення та людей на прифронтових територіях.

А ще соціальні та політичні проєкти, як, наприклад:

надання медичних послуг – вакцинацію і реабілітацію,

підтримку українських агровиробників,

допомогу в просуванні антикорупційних та євроінтеграційних реформ,

США фінансували ремонт тепломереж у Києві,

надання психологічної допомоги,

облаштування туалетів на кордоні,

відбудова української енергетики.

Восени минулого року USAID виділило 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України взимку та 237 мільйонів доларів – на гуманітарну допомогу.