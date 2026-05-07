"Я серйозний викладач": учні зняли креативне відео з учителем і вразили мережу

Українські вчителі продовжують дивувати талантами та не бояться демонструвати свій креатив. Зокрема, долучаються до створення відео разом з учнями.

Один із них – учитель Сокальського професійного ліцею Степан Шумик, який разом з учнями потішив мережу креативом. Гумористичне відео оприлюднили на сторінці закладу освіти у тіктоці.

Яке відео зняли учні з вчителем?

Відео отримало чимало переглядів. Учитель там танцює разом зі своїми ученицями. Хоча спочатку категорично проти участі у відео для тіктоку.

На початку відео педагог каже: "Та не буду я зніматися у ваших тих тіктоках!". Згодом каже: "Я ж серйозний викладач! Я ж старша людина!". Ці фрази чергуються кадрами відео, на яких він разом з ученицями танцює під веселу пісню. Не забув учитель також гримнути журналом, бо не хотів бути учасником гумористичного відео.

Відео підписали: "І ми в тренді". Українці під відео написали про те, щоб "закривати тренд, бо краще вже не буде".

До речі, танцювали вчитель та учні під позитивну німецьку пісню "Gute Laune" ("Гарний настрій"). У ній співають про гарний настій усюди. У мережі пишуть, що цю пісеньку сьогодні співає вся Німеччина. Слова досить прості, тож її можуть зрозуміти і дорослі, і діти.

Учитель та учні на Львівщині зняли гумористичне відео

Як відео оцінили українці?

Українці у коментарях оцінили ідею відео та схвально про нього відгукнулися. Зокрема, похвалили вчителя та учнів.

Видно, що добрий і чуйний. Таких мало зараз. Дітки молодці.

Що серйозніший викладач, то харизматичніше відео.

Так круто, коли викладач на одній хвилі зі своїми студентами.

Дехто навіть звернув увагу на те, що вчитель використовує паперовий журнал, а не електронний.

Інші користувачі мережі натомість розповіли, що хотіли б навчатися у пана Степана. І побажали йому міцного здоров'я.

Ще хтось зауважив, що педагог настільки усміхається, ніби чекав цього дуже давно.

Чим дивують учителів сучасні учні?

Учитель англійської мови зі Львова Віктор Демко розповів, що зараз школярі дивують педагогів не лише відповідями, а й підходом до навчання. Він розповів про одну із таких ситуацій зі свого життя. При цьому зізнався, що вона стала для нього випробуванням.

Учитель: каже чітко сформулював домашнє завдання:

сторінка, номер вправи;

вказівка – вивчити текст напам'ять.

Але наступного дня учні запитали: "А це треба було вчити?". Частина школярів просто вивчили не той текст.