"А це треба було вчити?": вчитель розповів "приколи" роботи з сучасним поколінням учнів

Будні сучасного педагога сповнені не лише перевіркою зошитів, а й справжніми квестами у месенджерах із сучасним поколінням учнів. Один із вчителів став зіркою ТікТоку, іронічно розповівши, як його вихованці примудряються вивчити "не те, не там і не тоді".

Сучасні школярі дедалі частіше дивують педагогів не лише своїми відповідями, а й підходом до навчання. Вчитель англійської зі Львова Віктор Демко розповів ситуацію, яка стала для нього водночас і випробуванням, і приводом для жартів.

Дивіться також В Одесі поліція покарала школярів, які познущались з вчителів у тік-ток відео

Чітке завдання – не гарантія результату

За словами педагога, він максимально конкретно сформулював домашнє завдання: сторінка, номер вправи і чітка вказівка – вивчити текст напам'ять.

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

Однак уже ввечері в неділю почалися уточнення від учнів:

чи потрібно вчити саме текст, чи лише фрази;

чи можна просто переказати факти;

чи точно це завдання взагалі потрібно виконувати.

Що розповів учитель: дивіться відео

А вранці перед уроком з'явилося класичне запитання: "А це треба було вчити?". У підсумку частина школярів вивчила не той текст або не на тій сторінці.

Сам учитель жартома підсумував ситуацію фразою: "Це відкриває нові межі. Межі мого терпіння".

Як реагує мережа на розповідь вчителя?

У коментарях користувачі активно ділилися власним досвідом. Дехто зазначав, що подібні ситуації траплялися і раніше, просто без чатів із вчителями.

Інші звернули увагу на сучасні реалії навчання:

батьки часто змушені контролювати виконання домашніх завдань;

учні звикають уточнювати навіть очевидні речі;

комунікація між учителем і класом стала постійною – навіть у вихідні.

Водночас частина користувачів наголосила, що проблема не лише в "поколінні", а й у зміні підходів до навчання та сприйняття інформації.

Попри все, сам педагог поставився до ситуації з гумором. І саме така реакція, як відзначають користувачі, допомагає зберігати баланс у роботі з сучасними учнями.

"Six seven" всюди: незвична контрольна робота від вчительки підкорила мережу

Вчителька початкових класів Інна Михалева провела контрольну роботу, в якій усі відповіді були "67", що викликало позитивні емоції у дітей.

Відео з уроку стало вірусним у TikTok, набравши понад 400 тисяч переглядів, і отримало переважно позитивні відгуки за креативний підхід до навчання.

У коментарях люди писали, що такі заняття запам'ятовуються дітям надовго. Інші зазначали, що сучасний педагог має бути "на одній хвилі" з учнями та розуміти їхні інтереси.