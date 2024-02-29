Чи можна залучати школярів до релігійних заходів: пояснення омбудсмена

Церква та релігійні організації мають бути відокремленими від навчальних закладів та не втручатися в освітній процес. Це передбачають Конституція України та освітнє законодавство.

Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Все ж додав, що духовно-моральне виховання є важливим для формування світогляду дитини.

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Чи можна залучати школярів до релігійних заходів

Горбачов при цьому акцентував, що виховання у дитини поваги до різних релігійних груп і релігійних поглядів має відбуватися правильно. Зокрема, включати дотримання законодавчих вимог та освітніх стандартів.

У закладах освіти духовно-моральне виховання здійснюється, зокрема через курси духовно-морального спрямування, які мають бути винятково добровільними для дитини. Чинні рекомендації Міністерства освіти і науки України наголошують, що курси духовно-морального спрямування не передбачають катехизацію,

– зазначив Горбачов.

І додав, що курси не є вченням віри, не включають релігійних обрядів та не повинні залучати до певної конфесії. Однак, відповідно до даних моніторингу ЗМІ, нерідко такі курси починають вивчати у школах без згоди батьків. А викладають їх священники певних конфесій, хоча повинні це робити підготовлені педагоги.

Горбачов підготував юридичне роз'яснення

Також Сергій Горбачов повідомив, що іноді відбуваються й інші втручання церкви та релігійних організацій у життя і діяльність закладу освіти.

Тож його служба підготувала відповідне юридичне роз'яснення. У ньому можна зайти відповіді на такі питання та теми:

відокремленість закладів освіти від церкви;

право приватних закладів освіти визначати релігійну спрямованість;

заборона залучення учнів та вчителів до релігійних заходів;

обов'язок виховання взаєморозуміння до різних релігійних груп та релігійних поглядів;

організація курсів духовно-морального спрямування:

вимоги до програми курсу за вибором;

права учнів та батьків у виборі курсів;

куди звертатися, якщо релігійні організації втручаються в освітній процес;

тощо.

Нагадаємо, що недавно у Тернопільській школі №11 почав працювати капелан. Єпархія Української греко-католицької церкви та навчальний заклад уклали договір. Так, духовним наставником учнів та вчителів став отець Роман Підгайний. Не всі батьки в Україні погодилися із такими нововведеннями.