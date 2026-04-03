Що таке "цвиклі": без них складно собі уявити великодній кошик
- "Цвиклі" – це традиційна українська страва з буряка та хрону, популярна на Заході України, яка може вважатися салатом, соусом чи приправою.
- Назва "цвиклі" в українській мові має кілька версій походження, можливо від польського, словацького або німецького кореня, і є прикладом локальної кулінарної лексики, що відображає зв’язки з сусідніми культурами.
Українці готуються до Великодня, продумують святковий стіл та обов'язкові страви та приправи, які на ньому мають бути. Хоч страви і схожі, але назви у кожному регіоні можуть різнитися.
Що означає слово "цвиклі" та який варіант-синонім ви можете знати, розповідаємо з посиланням на пояснення ресурсу UaМодна.
Знаєте, що означає слово "цвиклі"?
Більшість українців не уявляє свого святкового Великоднього столу без цього смаколика – "цвиклі". Ним присмачують усі м'ясні делікатеси і не уявляють, як їсти шинку, ковбасу та холодець без нього.
Слово "цвиклі" часто викликає усмішку чи здивування, адже не всі українці знають його значення.
Цвиклі – це традиційна страва з буряка та хрону, поширена в українській та польській кухнях. Хтось вважає її салатом, а хтось соусом чи приправою. Її можна купити у крамницях, на ринку у майстрів, які самі виготовляють чи приготувати самому з міцністю, яка вам смакує.
Цвіклі
А от з назвою – цікава ситуація, не усі знають, що таке "цвиклі", бо вона популярна на Заході України, але точно знають цей соус під іншою назвою.
Цікаву історію, про походження назви, можна прочитати у блозі відомої кулінарки Пані Стефи. Вона припускає, що в галицьку кухню страва прийшла з євреями ашкеназі, які перейняли її від німців.
Про походження слова є кілька версій:
- Воно могло бути запозичене з польської мови, де буряк називають – Burak ćwikłowy.
- За іншою версією – від словацького cvikla.
- Чи навіть з німецької мови, де – zwicken означає "щипати", про характерний гострий смак страви.
- Деякі дослідники вважають, що назва могла утворитися від слова "свекла".
Найчастіше цю страву готують на Святвечір, Різдво та Великдень, адже вона додає гостроти й свіжості до святкового столу.
Цікаво! Давній рецепт страви можна занайти у книзі "Żywot człowieka poczciwego" (1567) польського поета Миколая Рея: "добре спекти бурачки, накраяти кружальцями, вкласти в бочівку, пересипаючи натертим хріном, додати товченого волоського кропу (фенхелю), скропити оцтом і посолити". Така подача швидше нагадує салат чи закуску, але з часом консистенція та подача змінилися.
В Україні рецепт можна зустріти в кулінарних книгах початку ХХ століття, на Тернопільщині вже готували "бурачки" із хроном, що підтверджує давню традицію страви.
Як ще називають "цвиклі" українці?
Найпоширеніша назва "цвиклі" у західних областях України – на Поділлі, Галичині, Волині. А інші регіони можуть називати їх:
- цвіклі,
- цьвітли,
- цвіґли,
- бураки,
- бурачки / бурячки,
- бурАчки,
- хрін з буряком,
- хреновий буряк,
- мізерія,
- локоцюнька,
- хрЕнівка / хрИнівка,
- хріновиця,
- хронянка,
- хрін червоний,
- цийкла.
Назв стільки, що вистачить ледь не на кожну область, і переконані, що це не всі варіанти.
Назв, як і рецептів приготування – чимало. Цвиклі (бурячки з хроном) – можна готувати з печеного, вареного чи сирого буряка, тертого хрону та прянощів, а гостроту регулювати.
Буряк у народній культурі символізує життєву силу, а хрін – гостроту й захист. Це приклад локальної кулінарної лексики, яка зберігає колорит мови.
Цвиклі – це не просто страва, а мовно-культурний маркер, який показує багатство української кухні та мови, а також її зв’язки з сусідніми традиціями. А ви будете готовути цвиклі на Великдень?