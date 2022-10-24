Учитель року – 2023: у яких номінаціях визначатимуть найкращих педагогів України

В Україні, попри повномасштабну війну, діти та студенти продовжують навчання. Також у нашій країні запланували й у 2023 році визначати найкращих вчителів.

У Міністерстві освіти та науки України розповіли деталі про конкурс "Учитель року" у 2023 році. Так, найкращих педагогів держави визначатимуть у чотирьох номінаціях.

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У яких номінаціях визначатимуть найкращих учителів

Конкурс "Учитель року" у 2023 році відбудеться у таких номінаціях:

захист України;

основи здоров'я;

початкова освіта;

фізична культура.

Про це зазначено у відповідному наказі МОН.

Коли відбудуться реєстрація та конкурс

Реєстрація педагогів відбуватиметься з 28 листопада до 12 грудня 2022 року.

Конкурс проведуть у два етапи:

січень – лютий 2023 року;

квітень – травень 2023 року.

Умови та порядок проведення конкурсу центральний організаційний комітет затвердить окремо.

Наказ МОН про проведення конкурсу "Учитель року" 2023

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Так, педагогам варто: