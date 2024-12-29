Десятикласники вивчатимуть географію за новими підручниками

У новому році учні 10 класів навчатимуться за новими підручниками з географії. Друк цих навчальних книг профінансував уряд Республіки Корея.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Першу їхню партію передав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий разом із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні Кімом Хьонг Те.

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Учні 10 класів навчатимуться за новими підручниками з географії

Загалом для українських школярів надрукували майже 300 тисяч примірників підручників українською мовою та мовами національних спільнот.

Нещодавно партнери підтримали масштабну відбудову профтеху на Київщині, сьогодні ж надали чергову допомогу — нові підручники для 10 класу. Завдяки цій підтримці українські школярі матимуть доступ до навчання, навіть попри всі виклики, що створює агресор,

– заявив очільник МОН Оксен Лісовий.

Загалом завдяки підтримці міжнародних партнерів українські школярі отримали понад 7,5 мільйона нових підручників. Для координації зусиль із забезпечення підручниками для навчання МОН ініціювало створення Коаліції підручників у 2023 році. Ця ініціатива об'єднала ключових партнерів, серед яких Дитячий фонд ООН (UNICEF), Європейська комісія, USAID, уряд Південної Кореї, JICA, GPE та Plan International.