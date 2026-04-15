"Маруся", але не та: київські школярі провалили тест через ChatGPT

Учні однієї зі шкіл Києва провалили тест із української літератури через надмірну довіру до штучного інтелекту. Вони виконали завдання не за тим твором, переплутавши дві відомі повісті.

Восьмикласники однієї зі столичних шкіл не впоралися із завданням, хоча мали всі можливості для успіху. Про це розповіла вчителька української мови Наталія Орлова у соцмережі TikTok.

Як школярі переплутали "Марусю"?

За словами педагогині, учням потрібно було скласти ланцюжок подій повісті "Маруся". При цьому їм дозволили користуватися підручником під час виконання роботи.

Втім, замість цього діти звернулися до можливостей штучного інтелекту й у результаті описали сюжет зовсім іншого твору. Вони переплутали "Марусю" Марко Вовчок із "Марусею" Григорій Квітка-Основ'яненко.

Учні зробили елементарну помилку: дивіться відео

Усі учні старанно писали протягом відведеного часу, однак виконали завдання неправильно. Як зазначила вчителька, ситуація виглядала парадоксально – робота була зроблена, але не за тим твором.

Чому ШІ не замінить знання?

Наталія Орлова також звернула увагу на те, що школярі навіть не ознайомилися зі скороченим варіантом твору. Через це вони не змогли відрізнити два різні літературні тексти з однаковою назвою.

Викладачка іронічно зауважила, що для успішного списування учні мали б хоча б правильно формулювати запити до чат-ботів. Водночас цей випадок, за її словами, показує: без базових знань навіть сучасні технології не допоможуть отримати хороший результат.

Історія стала наочним прикладом того, що використання штучного інтелекту без розуміння матеріалу може призвести до помилок і провалів у навчанні.

