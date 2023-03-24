Чи навчатимуть дітей у школах стріляти: відповідь нового міністра освіти

В умовах повномасштабної війни учні мають бути обізнаними з правилами поводження зі зброєю. Раніше в Україні оновили предмет "Захист України", а згодом можуть з’явитися і тири, щоб діти навчилися стріляти.

Після повномасштабного вторгнення Росії шкільну програму доповнили новими темами, повідомляє 24 Канал. Ми розповідали, що у “Захисті України” тепер більше годин виділено на вивчення мінної безпеки, кібербезпеки, захисту від інформаційних маніпуляцій тощо.

До теми ​​Міністр освіти розповів, чи стане історія України обов'язковим предметом на НМТ-2023

Крім того, нова програма передбачає, що учні мають навчитися стріляти. Для цього у школах треба облаштували тири (щоб учні стріляли з пневматичної зброї) або за можливості проводити стрільби на полігоні (тут вже можна використати автомати).

Але оскільки в Україні триває велика війна, можливості вивезти учнів на полігон обмежені. Тому найкращий варіант, щоб школярі вчилися стріляти в шкільних тирах.

Що про це думає новий міністр

Новий міністр освіти Оксен Лісовий, виступаючи у парламенті, офіційно підтвердив, що в українських школах введуть обов'язковий предмет зі стрільби у тирах.

Коментар Оксена Лісового про тири (відповідь на 4:56 хвилині): відео

Крім того, через війну Росії проти України у Раді анонсували два нові курси, які хочуть ввести у шкільну програму. Зокрема, планують запровадити основи тактичної медицини та основи тактичної підготовки.

До слова, раніше Оксен Лісовий наголосив, що має намір разом із командою МОН переглянути підходи, форми та методи навчання. Зокрема, каже, що треба гарантувати безпечне навчання у закладах освіти. При цьому він уточнив, що питання безпеки – це не лише те, що безпосередньо пов'язано з війною, не тільки бомбосховища та інші організаційні рішення.