В Україні планують запровадити військову підготовку для студентів

В Україні можуть запровадити військову підготовку молоді. Це передбачає текст нового законопроєкту про мобілізацію.

Його Рада ухвалила поки в першому читанні. Нардеп та член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, хто її проходитиме у разі запровадження.

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Молодь проходитиме військову підготовку

У документі мовиться про запровадження базової військової підготовки для чоловіків віком від 18 до 25 років. Веніславський каже, що її можна буде пройти у вишах.

Якщо людина навчається у ЗВО, то вона протягом 4 – 5 років навчання зможе самостійно обрати, коли пройти цю базову військову підготовку. Вона триватиме протягом п'яти місяців у мирний час і протягом трьох місяців у військовий час,

– повідомив нардеп.

Для чоловіків, які не навчатимуться у вишах або ж не здобувають послідовну освіту, також передбачать проходження базової військової служби на той самий термін.

Веніславський також зазначив, що військову кафедру у вишах зарахують до базової військової підготовки.

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