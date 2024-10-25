Під звук тривоги: в Україні відбувся Радіодиктант національної єдності – 2024

В Україні 25 жовтня відбувся Радіодиктант національної єдності – 2024. Найбільший українськомовний флешмоб об'єднав знавців та прихильників української мови по всьому світові.

Його традиційно проводять до Дня української писемності та мови, який цьогоріч відзначають 27 жовтня. 2024 року Радіодиктант відбувається 25-й раз поспіль, зазначає Освіта 24.

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В Україні відбувся Радіодиктант – 2024

Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності – 2024 є відома українська письменниця Оксана Забужко. Він називається "Магія голосу". Читав текст поет, а нині військовий, Павло Вишебаба.

До флешмобу традиційно долучається чимало українців та любителів української мови по всьому світові. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь прогнозував рекордну кількість учасників 25-го Радіодиктанту національної єдності у 2024 році, очікуючи не менше мільйона учасників.

Зверніть увагу! Учасників флешмобу просили зробити фото та відео під час написання Радіодиктанту та опублікувати у соціальних мережах із гештегами #пишеморазом, #радіодиктант2024.

Відеотрансляція Радіодиктанту – 2024

Цікаво! Мета Радіодиктанту – об'єднати якомога більше людей навколо України в усьому світі. Він покликаний не перевіряти грамотність учасників всеукраїнського флешмобу, а написати Радіодиктант національної єдності – 2024 разом із тисячами людей по всьому світу.

Як українці писали Радіодиктант – 2024

Українці масово долучилися до флешмобу на всіх континентах. Писали "Магію слова" на роботі, вдома, в укритті, на фронті, за кордоном. Долучилися до флешмобу воїни, дипломати, медики, освітяни, школярі.

Зауважимо, що під час Радіодиктанту в Україні пролунала повітряна тривога. Однак це не завадило більшості дописати диктант.

Читець Павло Вишебаба наголосив, що, зараз, у такий непростий у країні час, треба і словом, і голосом передавати самовладання.

Учасники флешмобу при цьому наголосили: Радіодиктант об'єднує усіх українців по всьому світові.

Куди надсилати текст на перевірку

надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом можна за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26 . Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 27 жовтня ;

. Важливо, щоб на штемпелі була дата ; сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 28 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Коли оприлюднять правильний текст

У понеділок, 28 жовтня, об 11:00 на сайті Українського Радіо та сайті Суспільне Культура оприлюднять текст Радіодиктанту національної єдності.