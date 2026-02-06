"Це злочин": українців обурило рішення про скорочення годин української мови в початковій школі

У початковій школі зменшать кількість годин на вивчення української мови. Такі зміни передбачає Держстандарт початкової освіти.

За час незалежності країни – це найнижчий показник, заявила методистка Інна Большакова у своєму дописі у фейсбуці.

Що відомо про скорочення годин?

Большакова називає таке рішення злочином під час повномасштабної війни в Україні, адже замість того, щоб надати ще одну годину на вивчення рідної мови, їхню кількість скорочують.

Чому під час війни уряд зменшує кількість годин на українську мову в початковій школі? Тут закладається фундамент. Було 7 годин – стало 6 годин. Це злочин під час війни. Ніколи за часів незалежності не було такої малої кількості годин на українську мову. Чому весь час потрібно боротися за нормальне? За українську мову? Замість того, щоб підтримати дітей і надати ще одну годину,

– написала вона.

І запитала, чому не зважають на результати дослідження PISA з читання.

Потім знову буде шок від результатів. Але ви цей шок проєктуєте зараз. Ви свідомо знижуєте можливості дітей вчитися читати, зменшуючи години на вивчення мови,

– уточнила методистка.

Також вона повідомила, що Фінляндія виділила три додаткові години для вивчення мови і математики. Швеція виділяє додаткові години на читання і письмо.

Що думають українці?

Українці також прокоментували цей допис:

Я вважаю, що українська мова не повинна викладатися у початковій школі інтегрованим курсом. Це повинні бути окремі предмети мови та читання. Це дасть змогу відпрацьовувати навички грамотного письма, вдумливого читання.

Працюю за програмою В. Савченко, і маємо 7 годин на тиждень. Має бути збільшена кількість годин рідної мови, зважаючи на реалії сьогодення. Мова – це ідентифікація нації, народу. Чому в умовах екзистенційної війни зменшують кількість годин української мови, для чого??? Щоб знову русифікувати і так зрусифіковане населення ( не народ). Сумні часи…

Саме сьогодні обговорювали з колегами проблему читання. Частина учнів 5 – 7 класів погано засвоюють матеріал з історії, літератури, географії саме через те, що погано читають.

Повністю з Вами згодна. Маючи 7 годин української мови за програмою О. Савченко, ми не встигаємо в 1 класі повністю засвоїти тему. Не програма, а гонитва за новою темою. Не встигаємо закріпити букву. Письма в робочому зошиті дуже мало. Як не тривоги, то карантин. Дуже важко знайти час на диктант, списування. Діти після важкої ночі приходять сонні, в'ялі, а потрібно працювати. Шкода їх до болю в серці. Якраз на часі ЗНО в 4 класі.

Оптимальний варіант – 8 годин ( 4 години на читання, 4 години – на українську мову)



Думки українців / скриншот

Нагадаємо, що у кінці грудня 2025 року Кабмін затвердив оновлений Державний стандарт початкової освіти. Відповідно до нього учні й учениці перших класів розпочнуть навчання з 1 вересня 2028 року. Водночас стандарт уже зараз стане основою для розроблення нової Типової освітньої програми, модельних навчальних програм і підручників, повідомили у МОН України.