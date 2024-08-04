У вчителя немає обов’язку спілкуватися державною мовою: освітній омбудсмен закликав внести зміни

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що зараз не мають обов'язку спілкуватися на території школи весь час українською мовою. Саме тому він прагне змін у законодавстві.

Наразі працівники освіти повинні володіти державною мовою, проте спілкувати – ні.

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Українська мова у школах

Сергій Горбачов вказав на важливість чіткого визначення в законі, коли спілкування в закладі освіти має відбуватися виключно державною мовою.

Коли діти і вчителі між собою на перервах спілкуються російською, виникає юридичне питання – у цей час відбувається освітній процес чи ні? Я визначив би, що це освітній процес. Але тоді виникає питання оплати праці вчителів. Перерва – це робочий час? Якщо так, він має оплачуватися,

– каже він.

Горбачов закцентував на необхідності закласти обов'язок вчителів весь час спілкуватися державною мовою і передбачити обов'язок дітей під час освітнього процесу спілкуватися виключно українською.

Він вказує, що це шалено контраверсійне питання, яке принесе за собою крики про те, що це порушення прав. Проте закон є законом і його потрібно буде виконувати. Таке рішення, на думку Горбачова, потрібне для збереження власної ідентичності – а вона не завжди народжується від вмовлянь.

До слова, нещодавно Державна служба якості освіти повідомила, що школярі менше почали використовувати державну мову у школах. Серед учнівства спостерігають зменшення на 8% кількості респондентів, які під час уроків та перерв спілкуються між собою лише українською мовою: 41% респондентів – під час перерв, а половина – під час уроків.