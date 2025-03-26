Школярі у Польщі можуть вивчати українську мову: як це зробити

Учні, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, мають можливість вивчати українську мову як одну з іноземних мов у місцевих школах. Це дозволяє законодавство цієї країни.

Таке правило дозволяє українським дітям, які повинні здобувати освіту у місцевих школах, вивчати мову та культуру країни свого походження. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Дивіться також "Наймасштабніші зміни за весь час": скільки освітніх просторів оновили в Україні

Українські діти у Польщі можуть вивчати українську мову

Дипломатичні та консульські установи або культурно-освітні організації України можуть організувати навчання у школах за погодженням таких заходів з директором і відповідними органами. Школи забезпечують приміщення та освітні матеріали безкоштовно.

Відповідно до законодавства Польщі, школярі обов'язково вивчають іноземні мови:

з 1 класу – одну іноземну мову;

з 7 класу – додається друга іноземна мова.

Зверніть увагу! Учень сам вирішує, чи складати іспит за восьмий клас польською мовою. Це означає, що українська мова може бути обрана як друга іноземна з 7 класу.

Іспит за 8 клас у 2024/2025 навчальному році учні-громадяни України складатимуть іспити з математики та сучасної іноземної мови.

Виняток: учні, які у 2024/2025 навчальному році завершують навчання в українській школі (дистанційно) та планують складати український випускний іспит у 2025 році, можуть бути звільнені від польського іспиту за восьмий клас.

Дивіться також Найкращий вчитель України розповів, чи можна заборонити учням на перервах говорити російською

Як скористатися цією можливістю

Щоб українська мова стала частиною навчального процесу в польській школі, українці повинні самостійно ініціювати її впровадження. Для цього необхідно звернутися до школи з проханням запровадити українську мову як другу іноземну. Важливо погодити цей процес із директором школи та відповідними органами освіти.

Механізм організації:

Звернення до школи – батьки або представники учнів подають запит до керівництва закладу освіти.

Погодження з адміністрацією – можливість викладання української мови залежить від наявності кваліфікованих викладачів та необхідних ресурсів.

Раніше ми повідомляли, що вивчення української мови як іноземної можуть запровадити у закордонних школах.