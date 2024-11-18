Майже половині вчителів треба покращити знання української мови – опитування

18 листопада 2024, 17:36
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Автор: Марія Волошин

43% українських учителів визнали, що їм необхідно удосконалити знання української мови задля роботи у школі. При цьому один педагог із 10 вживає російську, якщо так йому легше пояснити матеріал.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на дослідженні "Вчителі України: кадровий потенціал" від "Освіторії". Педагоги також розповіли, з чого їм ще варто покращити знання. 

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Яких знань для викладання бракує вчителям 

Найбільше вчителів визнали, що їм варто покращити знання з:

  • англійської мови (73%);
  • першої домедичної допомоги (58%);
  • нових технологій (57%), як-от Kahoot та ChatGPT.

Учасники опитування здебільшого вважають, що мають достатній для викладацької діяльності рівень знань з предмета. Все ж 41% вчителів погодилися з тим, що потребують додаткової інформації.

39% опитаних заявили, що знають українську мову на рівні, достатньому для викладацької діяльності. Але 43% педагогів переконані, що треба вдосконалювати навички володіння державною мовою. 

Кожен десятий учитель погодився з тим, що інколи використовує російську, адже так їм простіше пояснити матеріал.


Які знання хочуть здобути вчителі / скриншот презентації 

Російською на уроках дещо частіше послуговуються вчителі з південної частини України,
– вказано у звіті. 

Найменше на російську під час уроків переходять педагоги із Заходу та Центру нашої держави.

  • Раніше ми інформували про те, що, за результатами дослідження, до 2030 року понад 40% учителів в Україні планують змінити професію, що може призвести до браку як мінімум 108 тисяч педагогів. Чому, читайте за посиланням. 