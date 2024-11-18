Про це інформує 24 Канал з посиланням на дослідженні "Вчителі України: кадровий потенціал" від "Освіторії". Педагоги також розповіли, з чого їм ще варто покращити знання.

Дивіться також Як вчитель може заробляти більше завдяки педагогічним знанням:

Яких знань для викладання бракує вчителям

Найбільше вчителів визнали, що їм варто покращити знання з:

англійської мови (73%);

першої домедичної допомоги (58%);

нових технологій (57%), як-от Kahoot та ChatGPT.

Учасники опитування здебільшого вважають, що мають достатній для викладацької діяльності рівень знань з предмета. Все ж 41% вчителів погодилися з тим, що потребують додаткової інформації.

39% опитаних заявили, що знають українську мову на рівні, достатньому для викладацької діяльності. Але 43% педагогів переконані, що треба вдосконалювати навички володіння державною мовою.

Кожен десятий учитель погодився з тим, що інколи використовує російську, адже так їм простіше пояснити матеріал.



Які знання хочуть здобути вчителі / скриншот презентації

Російською на уроках дещо частіше послуговуються вчителі з південної частини України,

– вказано у звіті.

Найменше на російську під час уроків переходять педагоги із Заходу та Центру нашої держави.