"Політика знову?": як батьки у школі реагують на прохання не говорити російською

Українцям треба нагадувати, що російська мова – це частина "русского міра". Говорити, що це ваше право, але пам'ятайте: російською мовою зараз нас вбивають, знищують.

І не треба боятися про це говорити. Про це заявив один із найкращих учителів світу 2023 року Артур Пройдаков в інтерв'ю 24 Каналу.

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Яка мова має панувати у школі

Педагог розповів, які мовні ситуації спостерігає у школі.

Я б дуже хотів, щоб особливо діти спілкувалися українською. Бо є ситуації, коли батьки забирають дітей зі школи, на рецепції кажуть: "Дякую вам, до побачення", а потім до дитини: "Как день прошол? Всьо харашо?",

– уточнив він.

При цьому зазначив: якщо представники російської влади хочуть, аби ми скасували закон про українську мову, якщо хочемо перемир'я, – це щось означає.

Це треба пояснювати батькам. Так, частина це тригерне. Вони скажуть: "Боже, що тут, в школі, політика знову?". Мені, до речі, закидають, що я тут політикою займаюся. А я кажу: "Яка це політика? Це питання української мови. Я вчитель української мови. Я маю захищати і популяризувати мову!",

– наголосив Пройдаков.

Педагог зауважив і те, що не треба чекати на дії Мінкульту, а на місцевому рівні проводити ініціативи.

Треба завжди з батьками говорити українською мовою, не переходити на російську. Не догоджати їм, переходячи на російську. По-друге, створювати пропозицію. Школа також може впливати на своїх батьків, на спільноту,

– вважає вчитель.

Він пропонує спробувати створити власний українськомовний осередок. Наприклад, на базі школи – розмовний клуб.

Більше про проблеми у сфері освіти, виїзд старшокласників за кордон, перехід на українську мову читайте в інтерв'ю з Артуром Пройдаковим – вчителем української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, а у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу.