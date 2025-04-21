Як привчити вчителів та учнів спілкуватися українською поза межами освітнього процесу

Учителі, батьки та навіть учні визнають: режим двомовності – поширене явище в неформальному спілкуванні у межах освітнього процесу в Україні. Зокрема, на перервах, у вчительських, на подвір'ях шкіл.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв'ю Укрінформу, зазначає 24 Канал. І додав: щоб української мови стало більше у сфері освіти, її має бути більше вдома.

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Мовний омбудсмен звернувся до батьків школярів

При цьому мовний омбудсмен звернувся із закликом до батьків.

Мій заклик – бути свідомими своєї відповідальності за мовне виховання майбутнього покоління українців. Адже саме в тих родинах, де спілкуються українською, не виникає проблем із застосуванням державної мови у навчальному процесі,

– наголосив Кремінь.

І додав, що загалом мовиться не лише про сам процес навчання, а й про створення мовного середовища, яке допомагає краще опанувати українську мову.

Це не лише мовна чи освітня, а глибоко культурна й цивілізаційна проблема. Адже саме через мову ми формуємо стійке громадянське суспільство і зміцнюємо національну ідентичність. Кожен школяр має розуміти значення державної мови для себе і країни в цілому,

– каже Уповноважений.

Кремінь також акцентував: забезпечення повноцінного використання української мови в освіті – це вже питання національної безпеки.

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У Раді зареєстрували відповідний законопроєкт

Він нагадав, що у Верховній Раді вже зареєстрований законопроєкт, який запроваджує поняття українськомовного середовища. Мовиться про створення умов, які сприятимуть природному домінуванню української мови в закладах освіти – школах, дитсадках, гуртках, університетах.

Цей підхід – про патріотичне, культурне, освітнє та суспільне формування особистості. І важливо, що законопроєкт враховує й школи, де навчають мовами національних меншин та корінних народів. Для них буде забезпечено право на навчання рідною мовою разом із глибоким опануванням української,

– уточнив Кремінь.

І додав, що це шлях до формування громадян України, які вільно володіють державною мовою і водночас зберігають свою національну ідентичність, відкриваючи собі можливості для повноцінного розвитку в суспільстві.