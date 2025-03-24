Найкращий вчитель України розповів, чи можна заборонити учням на перервах говорити російською
- В Україні можуть запровадити обов'язкове спілкування українською мовою в школах не лише на уроках, але й на перервах.
- Вчителі та адміністрація шкіл можуть зіткнутися з труднощами у контролі за виконанням цих вимог.
- Артур Пройдаков, один з найкращих вчителів світу 2023 року, вважає, що це можуть звести до внутрішніх домовленостей у школах.
Учнів та вчителів в Україні можуть зобов'язати спілкуватися українською мовою не лише на уроках, а й поза ними на території школи. Днями нардепи навіть зареєстрували відповідний законопроєкт у парламенті.
Один із найкращих учителів світу 2023 року Артур Пройдаков зауважив, що тут питання у тому, хто і як контролюватиме виконання цих зобов'язань. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Літера ЛТД".
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Чи заборонять учням говорити російською на перерві
Учитель української мови і літератури каже: в одних школах можуть контролювати виконання вищезгаданих мовних зобов'язань у разі їхнього ухвалення, а в інших – ні.
Якщо адміністрація школи відповідатиме за дотримання відповідних правил, це буде для неї дуже важко, вважає Пройдаков.
В адміністрації школи купа своїх питань, а ще директор буде ходити моніторити, що на перервах там відбувається. І я можу припустити що директор побачить – дитина на перерві говорить російською. Директор скаже: "Льоша, скільки можна? Говори українською". Льоша скаже: "Добре". І все, директорка піде, вона ж не буде писати справу чи скаргу офіційну,
– зазначив вчитель.
І додав, що це будуть швидше внутрішні домовленості на території школи.
Пройдаков при цьому зауважив, що навколо себе – у межах школи, на перервах, у транспорті – чує дедалі більше російської мови, якщо порівнювати з 2022 роком. І це може бути небезпечно.
Вчитель при цьому зізнався, що сам просить в неагресивній формі переходити на українську, якщо чує в уст дітей російську мову.
- Артур Пройдаков також розповів, які твори варто було б вилучити зі шкільної програми.