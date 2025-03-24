Найкращий вчитель України розповів, чи можна заборонити учням на перервах говорити російською

Учнів та вчителів в Україні можуть зобов'язати спілкуватися українською мовою не лише на уроках, а й поза ними на території школи. Днями нардепи навіть зареєстрували відповідний законопроєкт у парламенті.

Один із найкращих учителів світу 2023 року Артур Пройдаков зауважив, що тут питання у тому, хто і як контролюватиме виконання цих зобов'язань. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Літера ЛТД".

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Чи заборонять учням говорити російською на перерві

Учитель української мови і літератури каже: в одних школах можуть контролювати виконання вищезгаданих мовних зобов'язань у разі їхнього ухвалення, а в інших – ні.

Якщо адміністрація школи відповідатиме за дотримання відповідних правил, це буде для неї дуже важко, вважає Пройдаков.

В адміністрації школи купа своїх питань, а ще директор буде ходити моніторити, що на перервах там відбувається. І я можу припустити що директор побачить – дитина на перерві говорить російською. Директор скаже: "Льоша, скільки можна? Говори українською". Льоша скаже: "Добре". І все, директорка піде, вона ж не буде писати справу чи скаргу офіційну,

– зазначив вчитель.

І додав, що це будуть швидше внутрішні домовленості на території школи.

Пройдаков при цьому зауважив, що навколо себе – у межах школи, на перервах, у транспорті – чує дедалі більше російської мови, якщо порівнювати з 2022 роком. І це може бути небезпечно.

Вчитель при цьому зізнався, що сам просить в неагресивній формі переходити на українську, якщо чує в уст дітей російську мову.