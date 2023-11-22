Понад 90% учителів, батьків та учнів вважають саме українську мову рідною. Такі результати продемонструвало дослідження, проведене Державною службою якості освіти України.

Про це повідомив очільник Держслужби якості освіти України Руслан Гурак під час засідання круглого столу.

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Скільки учителів, батьків та учнів вважають українську мову рідною

Гурак зауважив, що майже 94% вчителів, 93% батьків та 91% дітей зазначили, що вважають рідною мовою українську. При цьому використовують її у всіх сферах свого життя: у спілкуванні з рідними, під час навчання, у культурній сфері.

Він уточнив, що у межах дослідження опитали понад 30 тисяч осіб.

Популяризація, впровадження та підтримка української мови є головним викликом для системи освіти, особливо для шкільних колективів, які сьогодні працюють в Україні,

– вважає Гурак.



Скільки учителів, батьків та учнів вважають українську мову рідною / фото з презентації ДСЯО

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