Українська освіта за кордоном: у яких країнах діють освітні хаби та як вони допомагають

Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що в Іспанії відкрили український освітній хаб. це вже 18 такий навчальний хаб. В яких ще країнах діють освітні хаби та чому вони навчають – читайте у статті.

Освітні хаби за кордоном виконують багато функцій, зокрема допомагають отримати українську освіту чи опанувати якусь професію. Цікаво, що Україні є 9 таких хабів, ще 9 – в різних країнах світу, передає 24 Канал.

Важливо Як отримати українську шкільну освіту за кордоном

Навіщо потрібні освітні хаби

За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, українські освітні хаби визначені пріоритетним проєктом у сфері освіти під час війни, яку розв’язала Росія.

Цей проєкт системно реалізує концепцію навчання впродовж життя і допомагає школярам продовжувати навчання, вчити іноземну мову, а їхнім батькам – отримати роботу чи відкрити власну справу.

Зокрема, такі заклади допомагають:

дітям-біженцям надолужити навчання та продовжити здобувати освіту за українськими програмами.

водночас батьки школярів зможуть опанувати актуальні IT-професії та ті, які потрібні на ринку праці, що сприятиме у подальшому працевлаштуванні.

В Іспанії відкрили освітній хаб

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Днями український освітній хаб розпочав діяльність в іспанському місті Валенсія. Загалом у цій країні наразі мешкає понад чверть мільйона українців.

Міністр освіти повідомив, що там українці зможуть пройти курси вивчення іспанської мови для дітей та дорослих, отримати гуманітарну допомогу, консультації іспанських юристів і адвокатів та психологічну підтримку.

Крім того, незабаром планується запуск навчальних класів з програмування, вивчення української мови та математики, а також доставлять української літератури до іспанських бібліотек у Валенсії.

В яких ще країнах є освітні хаби

Перші освітні хаби були відкриті в Україні, нині мережа вже функціонує у восьми країнах ЄС та у Великій Британії.

"Процес відкриття хабів триватиме і надалі, адже ми отримуємо все більше нових заявок від інших країн, що бажають допомогти українцям, які вимушено емігрували до цих держав", – кажуть у МОН.

Де в Україні розташовані освітні хаби:

Києві,

Вінниці,

Рівному,

Хмельницькому,

Чернівцях,

Тернополі,

Львові,

Луцьку,

Ужгороді.

У яких країнах є українські освітні хаби:

Велика Британія (Лондон),

Польща (Варшава),

Словаччина (Братислава),

Чехія (Прага),

Німеччина (Лейпциг),

Швейцарія (Женева),

Угорщина (Будапешт),

Болгарія (Софія),

тепер ще Іспанія (Валенсія).

Адреси та соцмережі кожного освітнього хабу в Україні та за кордоном – можна знайти на мапі за цим посиланням.