Як говорять на Закарпатті та Полтавщині: чи розумієте ви найпростіші слова
Україна – найбільша країна Європи, у якій склалися умови для культурного різноманіття, серед якого – місцеві регіональні говірки. Перевірте себе, що знайомо вам з цих слів.
Як свідчить "Атлас української мови", українська діалектна мова розчленовується на три наріччя пасмом ізоглос (умовних меж поширення) фонетичних, граматичних і лексичних явищ. У межах наріч ще існує поділ на діалекти чи говірки, що мають своє оригінальне звучання. Часто, людям з різних регіонів буває важко зрозуміти один одного через ці особливості. 24 Канал, посилаючись на тікток @_kristina_gotra_, пропонує познайомитися із закарпатською та полтавською говірками та перевірити, що зрозумієте ви.
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Полтавська та закарпатська говірки: які слова використовуєте ви
Регіональні говірки чи діалекти – це унікальне мовне явище, яке сформувалося під впливом низки умов: скільки збереглося праслов'янських слів у регіоні, як вони змінилися, скільки запозичень з інших мов взяли та як їх змінили, а ще автентичне звучання мови.
Дві студентки з Закарпаття та Полтавщини вирішили продемонструвати як різняться слова та вимова у регіонах – закарпатська бисіда і полтавська ґвара.
Порівняльний словничок дівчат:
Закарпаття – далі З, Полтавщина – далі П.
- Скільки годин: З – кільо годин; П – скіки время;
- ґудзик: З – ґомбиця; П – пуговичка;
- велосипед: З – біціклі; П – самокатка;
- мопед: З – моторка; П – дирчик;
- квалоля: З – фасуля; П – бібка;
- порпатися: з – бабратися; П – мньохатися;
- гулянка: З – бантес; П – гульбанити;
- цвях: З – клинець; П – гвіздок;
- вдарити: З – упаріздити; П – вмандулити.
Закарпатська бисіда та полтавська ґвара: дивіться відео
А з якого регіону ви і що вам ближче для розуміння?