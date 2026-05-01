Українські школярі розгромили суперників на першій Європейській математичній олімпіаді

Українські школярі здобули блискучу перемогу на міжнародній математичній арені. Вони посіли перше місце у командному заліку на престижній олімпіаді в Європі.

Українські учні стали переможцями першої Європейської математичної олімпіади, яка відбулася у Вільнюсі, повідомили у Малій академії наук України. Змагання організували MO Akademija разом зі спільнотами "Українські математичні олімпіади" з ініціативи України та Литви.

Дивіться також Ніяких "радянських" котлет: уряд виділив сотні мільйонів на трансформацію шкільних їдалень

Які результати показали українці?

Участь у змаганнях взяли дві команди з України — основна та юніорська. Загалом 12 школярів із восьми областей продемонстрували високий рівень підготовки.

Українці здобули 3 золоті та 5 бронзових медалей. З таким результатом команда впевнено посіла перше місце у загальному заліку, випередивши суперників із інших країн.

Хто представляв Україну?

До складу української збірної увійшли:

Остап Гіщак

Олександр Горбунов

Володимир Гринь

Володимир Пригунов

Дмитро Смоголь

Іван Харчук

Андрій Атаманенко

Єгор Вара

Павло Вербицький

Даніїл Грибукс

Анна-Марія Кузан

Назар Хомяк

Учасники з різних країн / Фото Мала академія наук України

Керівниками команд були Артем Уразовський та Климентій Золотарьов, які супроводжували учасників під час підготовки та самого турніру.

Скільки країн брали участь?

Усього в олімпіаді взяли участь 124 учасники з 19 країн. Кожну державу представляли команди з шести школярів.

При цьому Україна та Литва виставили по дві команди, що дозволило ширше представити своїх учасників. Перемога українців стала ще одним підтвердженням високого рівня математичної освіти та таланту школярів навіть в умовах складного часу.

У школах будуть нові правила доступу на територію: хто їх створить?

Школи в Україні повинні розробити та погодити правила доступу і перебування працівників та учнів, а також інших осіб на території та в приміщеннях закладу освіти.

Школи в Україні повинні розробити та погодити правила доступу і перебування на території закладу освіти.

Нові правила спрямовані на забезпечення безпеки та запобігання терористичним загрозам.

На території та у приміщеннях шкіл будуть заходи з фізичної та технічної охорони.