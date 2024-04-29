Унікальний застосунок приніс українським школярам перемогу на міжнародному хакатоні
Джерело:Міністерство освіти і науки України
Команда Політехнічного ліцею Київського політехнічного інституту імені Сікорського перемогла на міжнародному хакатоні. Учні створили інноваційний застосунок ConnectAbility на базі ШІ для вивчення жестової мови.
На національному рівні за перемогу боролися 10 команд. У фіналі за "золото" змагалися учасники з України, Великої Британії, Туреччини, Казахстану та Таїланду.
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Українські школярі здобули перемогу на міжнародному хакатоні
Українські школярі гідно презентували проєкт англійською мовою та переконливо відповіли на запитання журі.
Нагородили юних переможців планшетами, запрошеннями на низку воркшопів AI4Good Incubator і безкоштовним доступом до ШІ-курсів для роботи із зображеннями.
Цей хакатон – підтвердження високого рівня ІТ-освіти в українських дітей,
– наголосили у Міносвіти України.
Для участі в події представники МОН провели ретельний добір учасників і безпосередньо долучилися до організації заходу разом із колегами з Мінцифри.
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Як учні використовують ШІ для розв'язання глобальних проблем
- Українські школярі недавно презентували ідеї, як використовувати ШІ для розв'язання глобальних проблем.
- У березні віцепрем'єр Михайло Федоров повідомив, що цього року Україна вперше бере участь у міжнародному хакатоні Teens in AI.
- У межах національного етапу конкурсу 10 команд представити власні ідеї про те, як ШІ може зробити навчання більш інклюзивним, а також посилити сферу охорони здоров'я.
- Серед презентованих проєктів були застосунки для військових і ветеранів з ПТСР, AI-перекладачі жестовою мовою для підлітків з порушенням слуху, технологія для боротьби з кібербулінгом, а також навчальні застосунки.
- Тоді перемогла команда з Києва, яка розробила ConnectAbility – застосунок на базі ШІ для вивчення жестової мови.
- Він може розпізнавати й озвучувати жести людини з порушенням слуху, стаючи її онлайн-перекладачем.
- Ця команда і взяла участь у міжнародному етапі хакатону.