Українські виші залучатимуть на роботу викладачів-іноземців

В Україні запрацює програма із залучення викладачів іноземних вишів до українських університетів. Ідею реалізовуватимуть вже з наступного року.

Про це розповіла заступниця глави Офісу президента Олена Ковальська. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Interfax.com.ua.

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Іноземці викладатимуть у вишах України

Посадовиця зазначила, що зараз ця програма має гарне обґрунтування.

У межах Президентського фонду підтримки освіти і науки є дуже багато ініціатив. Одна з них – це залучати викладачів іноземних університетів в Україну,

– розповіла Ковальська.

Вона також повідомила, що у межах відповідного проєкту університети будуть ініціювати зв'язок з тим чи тим професором-викладачем за сприяння Фонду.

Цю ідею та її базу напрацьовують зараз. З наступного року її реалізовуватимуть вже у межах університетів.

Ковальська при цьому зазначила, що все залежатиме від ініціативи вишів.

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В Україні триває процес об'єднання вишів