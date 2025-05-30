Про це розповіла заступниця глави Офісу президента Олена Ковальська. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Interfax.com.ua.
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Іноземці викладатимуть у вишах України
Посадовиця зазначила, що зараз ця програма має гарне обґрунтування.
У межах Президентського фонду підтримки освіти і науки є дуже багато ініціатив. Одна з них – це залучати викладачів іноземних університетів в Україну,
– розповіла Ковальська.
Вона також повідомила, що у межах відповідного проєкту університети будуть ініціювати зв'язок з тим чи тим професором-викладачем за сприяння Фонду.
Цю ідею та її базу напрацьовують зараз. З наступного року її реалізовуватимуть вже у межах університетів.
Ковальська при цьому зазначила, що все залежатиме від ініціативи вишів.
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В Україні триває процес об'єднання вишів
- В Україні триває укрупнення мережі закладів вищої освіти.
- У МОН зазначили, що в Україні упродовж наступних 3 – 5 років має відбутися укрупнення мережі ЗВО.
- Це вимога євроінтеграції нашої країни.
- Торік зі структури МОН скоротили 10 вишів.
- Цьогоріч планують ще 10 ЗВО.
- До 2030 року має залишитися близько 100 вишів.