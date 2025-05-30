Об этом рассказала заместитель главы Офиса президента Елена Ковальская. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Interfax.com.ua.
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Иностранцы будут преподавать в вузах Украины
Чиновница отметила, что сейчас эта программа имеет хорошее обоснование.
В рамках Президентского фонда поддержки образования и науки есть очень много инициатив. Одна из них – это привлекать преподавателей иностранных университетов в Украину,
– рассказала Ковальская.
Она также сообщила, что в рамках соответствующего проекта университеты будут инициировать связь с тем или иным профессором-преподавателем при содействии Фонда.
Эту идею и ее базу нарабатывают сейчас. Со следующего года ее будут реализовывать уже в рамках университетов.
Ковальская при этом отметила, что все будет зависеть от инициативы вузов.
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В Украине продолжается процесс объединения вузов
- В Украине продолжается укрупнение сети высших учебных заведений.
- В МОН отметили, что в Украине в течение следующих 3 – 5 лет должно состояться укрупнение сети ЗВО.
- Это требование евроинтеграции нашей страны.
- В прошлом году из структуры МОН сократили 10 вузов.
- В этом году планируют еще 10 ЗВО.
- К 2030 году должно остаться около 100 вузов.