Об этом рассказала заместитель главы Офиса президента Елена Ковальская. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Interfax.com.ua.

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Иностранцы будут преподавать в вузах Украины

Чиновница отметила, что сейчас эта программа имеет хорошее обоснование.

В рамках Президентского фонда поддержки образования и науки есть очень много инициатив. Одна из них – это привлекать преподавателей иностранных университетов в Украину,

– рассказала Ковальская.

Она также сообщила, что в рамках соответствующего проекта университеты будут инициировать связь с тем или иным профессором-преподавателем при содействии Фонда.

Эту идею и ее базу нарабатывают сейчас. Со следующего года ее будут реализовывать уже в рамках университетов.

Ковальская при этом отметила, что все будет зависеть от инициативы вузов.

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В Украине продолжается процесс объединения вузов