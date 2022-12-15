Українським підліткам дадуть 100 000 гривень на реалізацію власних проєктів
Джерело:Освіторія
Українські підлітки отримали чудову можливість реалізувати власні проєкти. При цьому виділяють їм на цю мету значні кошти.
Так, ГО "Українська античність" запускає проєктну хвилю з громадянської освіти для учнів 8 – 11 – х класів. Однак лише у Харківській та Чернігівській областях.
Читайте "Це знижує якість освіти": які виклики змушені долати учні під час дистанційного навчання
Підлітки отримають 100 тисяч гривень на проєкти
Завдяки програмі підлітки зможуть взяти участь у тренінгах та отримати сучасні навички. Зокрема, створити власні інноваційні проєкти, отримати фінансування на їхнє впровадження і таким чином стати змінотворцями у своїх громадах.
Ментори допоможуть усім командам, що пройдуть конкурсний відбір, – 10 командам з Харківської області та 10 – з Чернігівської області – створити проєкти молодіжного простору в їхніх населених пунктах.
Дві найкращі ідеї (одна – у Харківській та одна – у Чернігівській області) профінансують. Дві команди отримають товари та/або послуги на 100 000 гривень на реалізацію проєктів.
Анкета для реєстрації доступна за посиланням. Заповнити її можна до 30 грудня 2022 року.Більше деталей можна знайти на Facebook-сторінці організаторів.
До теми Шкарлет заявив, що на освіту в Україні очікує велика трансформація
Українець Ігор Клименко став найкращим студентом світу
- Українець Ігор Клименко став найкращим студентом світу за версією престижної Всесвітньої премії Global Student Prize.
- Він отримав 100 000 доларів як студент, що здійснює найбільший реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків і на суспільство загалом.
- Ігор Клименко навчається на фізико-математичному факультеті у КПІ імені Ігоря Сікорського.
- У 5 класі, коли почалася війна в Україні, зрозумів, що хоче допомогти своїй країні. Школяр почав розробляти роботів для розмінування.
- У 10 класі хлопець почав використовувати квадрокоптери та дрони у своїх винаходах.
- Останні два роки активно працює над своїм дослідженням Quadcopter Mines Detector, яке успішно презентує на численних конкурсах та виставках.
- Попри війну, Ігор щодня продовжує вчитися, щоб здобути якісну освіту для відбудови України.
- Отриману премію – 100 000 доларів – Ігор спрямує на розвиток своїх винаходів. У планах юного інноватора — масове виробництво.