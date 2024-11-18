МОН вирішило популяризувати теніс у школах

У школах України оновлять формат викладання тенісу. Це має сприяти всебічному розвитку фізичних навичок учнів.

При цьому створять умови для навчання вчителів фізичної культури та забезпечать заклади освіти необхідними ресурсами. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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У школах України популяризуватимуть теніс

Теніс має стати доступним для всіх учнів, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу чи місця проживання, інформують у МОН.

Тож у школах оновлять модуль "Теніс" у навчальній програмі. При цьому врахують методи для мінімізації ризику травм під час занять.

Передбачили і підготовку та сертифікацію вчителів фізичної культури. Планують навчити вчителів фізичної культури ефективного викладання основ тенісу без потреби доступу до професійних кортів. Це передбачає адаптацію тенісу до менших, пристосованих просторів, як-от шкільні майданчики чи спортзали, з використанням наявного обладнання.

У МОН наголошують, що мають на меті так підтримати і фізичне та ментальне здоров'я учнів.

Одна із цілей оновлення модуля – через заняття спортом розвинути спритність, координацію, витривалість і водночас поліпшити концентрацію уваги й емоційну стійкість учнів,

– зазначають у відомстві.

Відповідні зміни стануть можливими завдяки співпраці з Благодійним фондом Марти Костюк – української тенісистки, переможниці Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок і Відкритого чемпіонату США 2017 року в парному розряді серед юніорок.