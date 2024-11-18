При этом создадут условия для обучения учителей физической культуры и обеспечат учебные заведения необходимыми ресурсами. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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В школах Украины будут популяризировать теннис

Теннис должен стать доступным для всех учеников, независимо от их социально-экономического статуса или места жительства, информируют в МОН.

Поэтому в школах обновят модуль "Теннис" в учебной программе. При этом учтут методы для минимизации риска травм во время занятий.

Предусмотрели и подготовку и сертификацию учителей физической культуры. Планируют научить учителей физической культуры эффективного преподавания основ тенниса без необходимости доступа к профессиональным кортам. Это предполагает адаптацию тенниса к меньшим, приспособленных пространств, например школьные площадки или спортзалы, с использованием имеющегося оборудования.

В МОН отмечают, что имеют целью так поддержать и физическое и ментальное здоровье учащихся.

Одна из целей обновления модуля – через занятия спортом развить ловкость, координацию, выносливость и одновременно улучшить концентрацию внимания и эмоциональную устойчивость учащихся,

– отмечают в ведомстве.

Соответствующие изменения станут возможными благодаря сотрудничеству с Благотворительным фондом Марты Костюк – украинской теннисистки, победительницы Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок и Открытого чемпионата США 2017 года в парном разряде среди юниорок.