При цьому створять умови для навчання вчителів фізичної культури та забезпечать заклади освіти необхідними ресурсами. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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У школах України популяризуватимуть теніс

Теніс має стати доступним для всіх учнів, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу чи місця проживання, інформують у МОН.

Тож у школах оновлять модуль "Теніс" у навчальній програмі. При цьому врахують методи для мінімізації ризику травм під час занять.

Передбачили і підготовку та сертифікацію вчителів фізичної культури. Планують навчити вчителів фізичної культури ефективного викладання основ тенісу без потреби доступу до професійних кортів. Це передбачає адаптацію тенісу до менших, пристосованих просторів, як-от шкільні майданчики чи спортзали, з використанням наявного обладнання.

У МОН наголошують, що мають на меті так підтримати і фізичне та ментальне здоров'я учнів.

Одна із цілей оновлення модуля – через заняття спортом розвинути спритність, координацію, витривалість і водночас поліпшити концентрацію уваги й емоційну стійкість учнів,

– зазначають у відомстві.

Відповідні зміни стануть можливими завдяки співпраці з Благодійним фондом Марти Костюк – української тенісистки, переможниці Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок і Відкритого чемпіонату США 2017 року в парному розряді серед юніорок.