Уряд виділив на укриття у закладах освіти та "школярики" понад 5 мільярдів гривень

Уряд України погодив виділення додаткових 5 мільярдів гривень на укриття в школах і профтехах. А також майже 216 мільйонів гривень на закупівлю автобусів.

За ці гроші збудують бомбосховища в 53 школах та 24 профтехах у восьми прифронтових і прикордонних областях. Це дасть змогу повернути до очного навчання близько 66 тисяч дітей.

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На що уряд виділив кошти

Особливу увагу приділяли закладам освіти, де діти навчаються дистанційно тільки тому, що немає укриттів.

Також уряд додатково виділив майже 216 мільйонів гривень на закупівлю автобусів, які підвозитимуть дітей до шкіл, де є укриття.

Працюємо над тим, щоб вивести дітей у безпечний офлайн та підвищити якість освіти. Для цього запустили комплексну програму Школа офлайн, у межах якої вже будуємо 57 укриттів там, де це можливо й доречно,

– повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров.

І додав, що уряд також закуповує автобуси, щоб підвозити дітей до безпечних шкіл. Там, де відновити безпечне офлайн-навчання неможливо, покращують якість дистанційного. Зокрема, забезпечують учнів девайсами.

Раніше ми інформували про те, що уряд України планує повернути 300 тисяч учнів на очне навчання. Деталі читайте за посиланням.