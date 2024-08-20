За ці гроші збудують бомбосховища в 53 школах та 24 профтехах у восьми прифронтових і прикордонних областях. Це дасть змогу повернути до очного навчання близько 66 тисяч дітей.

Дивіться також Школи можуть запровадити низку поглиблених історичних курсів

На що уряд виділив кошти

Особливу увагу приділяли закладам освіти, де діти навчаються дистанційно тільки тому, що немає укриттів.

Також уряд додатково виділив майже 216 мільйонів гривень на закупівлю автобусів, які підвозитимуть дітей до шкіл, де є укриття.

Працюємо над тим, щоб вивести дітей у безпечний офлайн та підвищити якість освіти. Для цього запустили комплексну програму Школа офлайн, у межах якої вже будуємо 57 укриттів там, де це можливо й доречно,

– повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров.

І додав, що уряд також закуповує автобуси, щоб підвозити дітей до безпечних шкіл. Там, де відновити безпечне офлайн-навчання неможливо, покращують якість дистанційного. Зокрема, забезпечують учнів девайсами.

Опановувати перспективний фах за гнучким графіком – це реальність завдяки дистанційному коледжу OPTIMA! Долучайтесь до безплатного вебінару, де можна дізнатись все про вступ і переваги дистанційного навчання. Не пропустіть шанс розпочати успішну кар'єру вже після 9 класу!