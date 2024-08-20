За эти деньги построят бомбоубежища в 53 школах и 24 профтехах в восьми прифронтовых и приграничных областях. Это позволит вернуть к очному обучению около 66 тысяч детей.

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На что правительство выделило средства

Особое внимание уделяли учебным заведениям, где дети учатся дистанционно только потому, что нет укрытий.

Также правительство дополнительно выделило почти 216 миллионов гривен на закупку автобусов, которые будут подвозить детей в школы, где есть укрытие.

Работаем над тем, чтобы вывести детей в безопасный оффлайн и повысить качество образования. Для этого запустили комплексную программу Школа оффлайн, в рамках которой уже строим 57 укрытий там, где это возможно и уместно,

– сообщил вице-премьер Михаил Федоров.

И добавил, что правительство также закупает автобусы, чтобы подвозить детей в безопасные школы. Там, где восстановить безопасное офлайн-обучение невозможно, улучшают качество дистанционного. В частности, обеспечивают учеников девайсами.

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