В уряді заявили, що держзамовлення у вишах зведуть до мінімуму

Держзамовлення в університетах України зведуть до мінімуму. Це зроблять, аби протидіяти структурному безробіттю.

Натомість українці матимуть можливість отримати грант для здобуття бажаної професії. Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Дивіться також Гранти на навчання отримають найкращі: фінансування вищої освіти докорінно змінять

Держзамовлення у вишах зведуть до мінімуму

Реформу вищої освіти планують втілити у життя у 2024 році.

Так, Мінекономіки має намір реформувати підходи до державного замовлення. Це, за словами посадовиці, допоможе протидіяти структурному безробіттю. Адже в Україні безробітних багато, але при цьому ринок праці потребує інших фахівців.

Щоб розв'язати цю проблему, держзамовлення у вищих навчальних закладах буде зведено до мінімуму. Натомість в українців з’явиться можливість отримати грант та отримати бажану професію,

– заявила Свириденко.

Грант частково покриватиме витрати на навчання. При цьому виш і освітню програму студент обиратиме сам. Так, абітурієнтам хочуть надати максимальну свободу вибору. Тобто вони вступатимуть, куди хочуть, а не туди, де є бюджетні місця.

У такому випадку шанси, що по закінченні він або вона працюватимуть за фахом – значно вищі, ніж за нинішніх умов,

– заявила віцепрем'єр.

Дивіться також Від чого залежатиме розмір гранту, який надаватимуть на навчання у вишах

Що відомо про масштабну реформу вищої освіти