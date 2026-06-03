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Освіта Саморозвиток Усмішка чи посмішка: як правильно українською
3 червня, 17:41
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Усмішка чи посмішка: як правильно українською

Марія Волошин
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Українці часто можуть вживати схожі слова як синоніми. Однак далеко не всі такими є.

Наприклад, усмішка та посмішка. 24 Канал розповідає, які вони мають значення і чи можна їх вживати як синоніми. 

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Усмішка чи посмішка – як сказати правильно?

Ресурс Ukr-mova.in.ua нагадує: мовознавці Борис Антоненко-Давидович і Олександр Пономарів радили розрізняти такі слова.

  • Усмішка – особливий порух м'язами обличчя (губ, очей), який показує схильність до сміху або виражає привіт, задоволення тощо.

  • Посмішка – особливий вираз обличчя (губ, очей), що виражає глузування, іронічне ставлення до когось, чогось тощо.


Усмішка чи посмішка / Ukr-mova.in.ua 

Редакторка Ольга Васильєва у фейсбуці також зауважила, що днями знову виникла дискусія щодо того, чи є усмішка та посмішка синонімами. 

Капранов вважає, що це одне й те саме. Насправді ні. Та й описав цю різницю не Авраменко, а Антоненко-Давидович у праці "Як ми говоримо", спираючись на народний слововжиток і мовлення класиків, 
– зазначила вона. 

І додала, що й сучасний тлумачний академічний словник для слова "посмішка" першим значенням подає "глузливий вираз обличчя". 

За словами мовознавиці, ось як його вживала класикиня Грицько Григоренко (хто не знав, це жінка): "Йван похвалявся її побити за посмішку, вона ж йому сказала, що не винувата ні в чім". 

І тільки другим значенням словник подає "те саме, що усмішка", ілюструючи прикладами з творів лише радянських письменників. Недарма спільнокореневе з "посмішкою" слово "посміховисько", 
– зазначає Васильєва. 

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