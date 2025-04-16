Майже кожен п’ятий четвертокласник має чималі труднощі з читанням, – дослідження

Майже кожен п'ятий четвертокласник в Україні має чималі труднощі з читанням. Зокрема, з розумінням прочитаного, визначенням теми тексту чи пошуком очевидно поданої інформації.

Про це свідчать звіт про результати загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти 2024 року "Навчання в кризових умовах: читацька, математична та природничо-наукова компетентності випускників початкової школи". Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Чимало школярів має серйозні проблеми з читанням

Зокрема, 17,7% випускників початкової школи 2024 року не змогли подолати навіть базового порогу сформованості читацької компетентності.

Погіршення результатів з читання спостерігають не вперше: у 2018 році високого рівня досягали 17,5% випускників початкової школи. У 2021 році їх уже було лише 14,9%, а у 2024 – ще менше: 13,5%.

Натомість частка найслабших читачів, навпаки, зростає: з 13,2% – у 2018 році до 17,9% – у 2021 році і 17,7% – у 2024 році.

Причинами погіршення результатів з читання в УЦОЯО називають поєднання пандемії і повномасштабної війни.

У таких умовах багато учнів початкових класів могли втратити інтерес до читання, який за звичайних умов здійснення освітнього процесу регулярно підтримується вчительством початкової школи,

– вказали у звіті.

Дівчатка традиційно демонструють вищий рівень сформованості читацької компетентності, якщо порівнювати з однолітками-хлопчиками.

Водночас розрив у балах між хлопцями та дівчатами зменшується. Але це відображає погіршення успішності дівчаток у читанні, а не покращення читацьких досягнень хлопчиків, адже загальний рівень читацьких умінь обох груп знизився.

Зниження успішності спостерігають найчастіше, коли мовиться про складніші аспекти читацької діяльності, як-от аналіз, оцінювання, інтеграція та інтерпретація інформації.

Учням важче виконувати завдання, що вимагають знаходження інформації по всьому тексту або надання розгорнутої відповіді. Це вказує на необхідність посилення роботи в напрямі активізації цих умінь під час навчання читання. Також більш методично виваженого й системного підходу потребує розвиток аналітичного й критичного мислення учнівства,

– вказали автори звіту.

У Міністерстві освіти і науки повідомили, чи закриватимуть гімназії та початкові школи в Україні.