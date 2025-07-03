Яка вартість навчання у Чернівецькому університеті імені Федьковича

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича погодив ціни на навчання для вступників у 2025 – 2026 навчальному році. За рік здобуття освіти на найдорожчих спеціальностях треба заплатити близько 50 тисяч гривень.

Це такі спеціальності як "Філологія (перша мова англійська)", "Право" та "Міжнародне право". Про це інформує 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

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Яка вартість навчання у ЧНУ імені Федьковича

Найменше треба заплатити за рік навчання на "Богослов'ї" – 25,5 тисячі гривень. До найдешевших спеціальностей також належать:

"Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" – 35 тисяч гривень;

"Середня освіта (Математика)" – 35,2 тисячі гривень;

"Середня освіта (Інформатика)" – 35,2 тисячі гривень;

"Математика – 35,2 тисячі гривень.

Загалом вартість навчання на першому курсі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ЧНУ) у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр) така:

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 35 тисяч гривень;

Біологія та біохімія – 40 тисяч гривень;

Екологія – 37 тисяч гривень;

Хімія – 40 тисяч гривень;

Біотехнології та біоінженерія – 40 тисяч гривень;

Харчові технології – 39 тисяч гривень;

Геодезія та землеустрій – 40 тисяч гривень;

Агрономія – 37 тисяч гривень;

Середня освіта (Технології) – 37 тисяч гривень;

Професійна освіта (Машинобудування) – 37 тисяч гривень;

Фізика та астрономія – 37 тисяч гривень;

Прикладна фізика та наноматеріали – 37 тисяч гривень;

Інженерія програмного забезпечення – 46,2 тисячі гривень;

Алгоритмічне та програмне забезпечення комп'ютерних систем – 46,2 тисячі гривень;

Інтелектуальний аналіз даних в комп'ютерних інформаційних системах – 46,2 тисячі гривень;

Інформаційні системи і технології – 46,2 тисячі гривень;

Програмування мобільних і вбудованих комп'ютерних систем та засобів інтернету речей – 46,2 тисячі гривень;

Кібербезпека та захист інформації – 46,2 тисячі гривень;

Електрична інженерія – 40,5 тисячі гривень;

Інформаційно-вимірювальні технології – 40,5 тисячі гривень;

Телекомунікації – 40,5 тисячі гривень;

Інженерія інформаційних і комунікаційних систем та інтернету речей – 40,5 тисячі гривень;

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 40,5 тисячі гривень;

Видавництво та поліграфія – 40,5 тисячі гривень;

Декоративне мистецтво та ремесла – 35 тисяч гривень;

Архітектура та містобудування – 44 тисяч гривень;

Будівництво та цивільна інженерія – 39 тисяч гривень;

Середня освіта (Географія) – 37 тисяч гривень;

Менеджмент туристичної індустрії – 43 тисяч гривень;

Науки про Землю – 37,5 тисячі гривень;

Географія – 37,5 тисячі гривень;

Геодезія та землеустрій – 40 тисяч гривень;

Туризм та рекреація – 43 тисячі гривень;

Економічна кібернетика – 46,2 тисячі гривень;

Міжнародні економічні відносини – 46,2 тисячі гривень;

Облік і оподаткування – 46,2 тисячі гривень;

Фінанси, банківська справа та страхування – 46,2 тисячі гривень;

Менеджмент організацій і адміністрування – 46,2 тисячі гривень;

Підприємництво та управління бізнесом – 46,2 тисячі гривень;

Маркетинг – 46,2 тисячі гривень;

Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) – 47,7 тисячі гривень;

Філологія (германські мови та літератури, перша – англійська) – 49,9 тисячі гривень;

Філологія (германські мови та літератури, перша – німецька) – 42 тисячі гривень;

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Філологія (романські мови та літератури, перша – французька) – 42 тисячі гривень;

Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 37 тисяч гривень;

Історія та археологія – 37 тисяч гривень;

Політологія – 40 тисяч гривень;

Міжнародні відносини – 44,5 тисячі гривень;

Середня освіта (Математика) – 35,2 тисячі гривень;

Середня освіта (Інформатика) – 35,2 тисячі гривень;

Математика – 35,2 тисячі гривень;

Прикладна математика (Технології програмування та комп'ютерне моделювання) – 40,2 тисячі гривень;

Комп'ютерні науки та проєктування програмних систем – 46,2 тисячі гривень;

Системний аналіз – 41,2 тисячі гривень;

Дошкільна освіта – 39 тисяч гривень;

Початкова освіта – 39 тисяч гривень;

Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) – 40 тисяч гривень;

Спеціальна освіта (Логопедія) – 40 тисяч гривень;

Музичне мистецтво – 43 тисячі гривень;

Психологія – 43 тисячі гривень;

Соціальна робота та консультування – 38 тисяч гривень;

Середня освіта (Фізична культура) – 38,5 тисячі гривень;

Фізична культура і спорт – 39,4 тисячі гривень;

Терапія та реабілітація – 46 тисячі гривень;

Середня освіта (Українська мова і література) – 38 тисячі гривень;

Середня освіта (Румунська мова та зарубіжна література) – 38 тисячі гривень;

Культурологія – 38,5 тисячі гривень;

Філологія (українська мова та література) – 39,5 тисячі гривень;

Журналістика – 40 тисяч гривень;

Богослов'я – 25,5 тисячі гривень;

Філологія (слов'янські мови та літератури, перша – польська) – 39,5 тисячі гривень;

Право – 49,7 тисячі гривень;

Міжнародне право – 49,7 тисячі гривень.

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