Это такие специальности как "Филология (первый язык английский)", "Право" и "Международное право". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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Какова стоимость обучения в ЧНУ имени Федьковича

Меньше всего надо заплатить за год обучения на "Богословии" – 25,5 тысячи гривен. К самым дешевым специальностям также относятся:

"Среднее образование (Биология и здоровье человека)" – 35 тысяч гривен;

"Среднее образование (Математика)" – 35,2 тысячи гривен;

"Среднее образование (Информатика)" – 35,2 тысячи гривен;

"Математика – 35,2 тысячи гривен.

В целом стоимость обучения на первом курсе Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича (ЧНУ) в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр) такая:

Среднее образование (Биология и здоровье человека) – 35 тысяч гривен;

Биология и биохимия – 40 тысяч гривен;

Экология – 37 тысяч гривен;

Химия – 40 тысяч гривен;

Биотехнологии и биоинженерия – 40 тысяч гривен;

Пищевые технологии – 39 тысяч гривен;

Геодезия и землеустройство – 40 тысяч гривен;

Агрономия – 37 тысяч гривен;

Среднее образование (Технологии) – 37 тысяч гривен;

Профессиональное образование (Машиностроение) – 37 тысяч гривен;

Физика и астрономия – 37 тысяч гривен;

Прикладная физика и наноматериалы – 37 тысяч гривен;

Инженерия программного обеспечения – 46,2 тысячи гривен;

Алгоритмическое и программное обеспечение компьютерных систем – 46,2 тысячи гривен;

Интеллектуальный анализ данных в компьютерных информационных системах – 46,2 тысячи гривен;

Информационные системы и технологии – 46,2 тысячи гривен;

Программирование мобильных и встроенных компьютерных систем и средств интернета вещей – 46,2 тысячи гривен;

Кибербезопасность и защита информации – 46,2 тысячи гривен;

Электрическая инженерия – 40,5 тысячи гривен;

Информационно-измерительные технологии – 40,5 тысячи гривен;

Телекоммуникации – 40,5 тысячи гривен;

Инженерия информационных и коммуникационных систем и интернета вещей – 40,5 тысячи гривен;

Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 40,5 тысячи гривен;

Издательство и полиграфия – 40,5 тысячи гривен;

Декоративное искусство и ремесла – 35 тысяч гривен;

Архитектура и градостроительство – 44 тысяч гривен;

Строительство и гражданская инженерия – 39 тысяч гривен;

Среднее образование (География) – 37 тысяч гривен;

Менеджмент туристической индустрии – 43 тысяч гривен;

Науки о Земле – 37,5 тысяч гривен;

География – 37,5 тысяч гривен;

Геодезия и землеустройство – 40 тысяч гривен;

Туризм и рекреация – 43 тысячи гривен;

Экономическая кибернетика – 46,2 тысячи гривен;

Международные экономические отношения – 46,2 тысячи гривен;

Учет и налогообложение – 46,2 тысячи гривен;

Финансы, банковское дело и страхование – 46,2 тысячи гривен;

Менеджмент организаций и администрирование – 46,2 тысячи гривен;

Предпринимательство и управление бизнесом – 46,2 тысячи гривен;

Маркетинг – 46,2 тысячи гривен;

Среднее образование (Английский язык и зарубежная литература) – 47,7 тысячи гривен;

Филология (германские языки и литературы, первая – английский) – 49,9 тысячи гривен;

Филология (германские языки и литературы, первая – немецкий) – 42 тысячи гривен;

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Филология (романские языки и литературы, первый – французский) – 42 тысячи гривен;

Среднее образование (История и гражданское образование) – 37 тысяч гривен;

История и археология – 37 тысяч гривен;

Политология – 40 тысяч гривен 40 тысяч гривен;

Международные отношения – 44,5 тысяч гривен;

Среднее образование (Математика) – 35,2 тысячи гривен;

Среднее образование (Информатика) – 35,2 тысячи гривен;

Математика – 35,2 тысячи гривен;

Прикладная математика (Технологии программирования и компьютерное моделирование) – 40,2 тысячи гривен;

Компьютерные науки и проектирование программных систем – 46,2 тысячи гривен;

Системный анализ – 41,2 тысячи гривен;

Дошкольное образование – 39 тысяч гривен;

Начальное образование – 39 тысяч гривен;

Среднее образование (Искусство. Музыкальное искусство) – 40 тысяч гривен;

Специальное образование (Логопедия) – 40 тысяч гривен;

Музыкальное искусство – 43 тысячи гривен;

Психология – 43 тысячи гривен;

Социальная работа и консультирование – 38 тысяч гривен;

Среднее образование (Физическая культура) – 38,5 тысячи гривен;

Физическая культура и спорт – 39,4 тысячи гривен;

Терапия и реабилитация – 46 тысячи гривен;

Среднее образование (Украинский язык и литература) – 38 тысячи гривен;

Среднее образование (Румынский язык и зарубежная литература) – 38 тысячи гривен;

Культурология – 38,5 тысячи гривен;

Филология (украинский язык и литература) – 39,5 тысячи гривен;

Журналистика – 40 тысяч гривен;

Богословие – 25,5 тысяч гривен;

Филология (славянские языки и литературы, первая – польская) – 39,5 тысячи гривен;

Право – 49,7 тысяч гривен;

Международное право – 49,7 тысячи гривен.

Мы также рассказывали, сколько надо заплатить за обучение в ЛНУ имени Франко в 2025 году.