Це такі спеціальності як "Філологія (перша мова англійська)", "Право" та "Міжнародне право". Про це інформує 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.
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Яка вартість навчання у ЧНУ імені Федьковича
Найменше треба заплатити за рік навчання на "Богослов'ї" – 25,5 тисячі гривень. До найдешевших спеціальностей також належать:
"Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" – 35 тисяч гривень;
"Середня освіта (Математика)" – 35,2 тисячі гривень;
"Середня освіта (Інформатика)" – 35,2 тисячі гривень;
"Математика – 35,2 тисячі гривень.
Загалом вартість навчання на першому курсі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ЧНУ) у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр) така:
Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 35 тисяч гривень;
Біологія та біохімія – 40 тисяч гривень;
Екологія – 37 тисяч гривень;
Хімія – 40 тисяч гривень;
Біотехнології та біоінженерія – 40 тисяч гривень;
Харчові технології – 39 тисяч гривень;
Геодезія та землеустрій – 40 тисяч гривень;
Агрономія – 37 тисяч гривень;
Середня освіта (Технології) – 37 тисяч гривень;
Професійна освіта (Машинобудування) – 37 тисяч гривень;
Фізика та астрономія – 37 тисяч гривень;
Прикладна фізика та наноматеріали – 37 тисяч гривень;
Інженерія програмного забезпечення – 46,2 тисячі гривень;
Алгоритмічне та програмне забезпечення комп'ютерних систем – 46,2 тисячі гривень;
Інтелектуальний аналіз даних в комп'ютерних інформаційних системах – 46,2 тисячі гривень;
Інформаційні системи і технології – 46,2 тисячі гривень;
Програмування мобільних і вбудованих комп'ютерних систем та засобів інтернету речей – 46,2 тисячі гривень;
Кібербезпека та захист інформації – 46,2 тисячі гривень;
Електрична інженерія – 40,5 тисячі гривень;
Інформаційно-вимірювальні технології – 40,5 тисячі гривень;
Телекомунікації – 40,5 тисячі гривень;
Інженерія інформаційних і комунікаційних систем та інтернету речей – 40,5 тисячі гривень;
Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 40,5 тисячі гривень;
Видавництво та поліграфія – 40,5 тисячі гривень;
Декоративне мистецтво та ремесла – 35 тисяч гривень;
Архітектура та містобудування – 44 тисяч гривень;
Будівництво та цивільна інженерія – 39 тисяч гривень;
Середня освіта (Географія) – 37 тисяч гривень;
Менеджмент туристичної індустрії – 43 тисяч гривень;
Науки про Землю – 37,5 тисячі гривень;
Географія – 37,5 тисячі гривень;
Геодезія та землеустрій – 40 тисяч гривень;
Туризм та рекреація – 43 тисячі гривень;
Економічна кібернетика – 46,2 тисячі гривень;
Міжнародні економічні відносини – 46,2 тисячі гривень;
Облік і оподаткування – 46,2 тисячі гривень;
Фінанси, банківська справа та страхування – 46,2 тисячі гривень;
Менеджмент організацій і адміністрування – 46,2 тисячі гривень;
Підприємництво та управління бізнесом – 46,2 тисячі гривень;
Маркетинг – 46,2 тисячі гривень;
Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) – 47,7 тисячі гривень;
Філологія (германські мови та літератури, перша – англійська) – 49,9 тисячі гривень;
Філологія (германські мови та літератури, перша – німецька) – 42 тисячі гривень;
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Філологія (романські мови та літератури, перша – французька) – 42 тисячі гривень;
Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 37 тисяч гривень;
Історія та археологія – 37 тисяч гривень;
Політологія – 40 тисяч гривень;
Міжнародні відносини – 44,5 тисячі гривень;
Середня освіта (Математика) – 35,2 тисячі гривень;
Середня освіта (Інформатика) – 35,2 тисячі гривень;
Математика – 35,2 тисячі гривень;
Прикладна математика (Технології програмування та комп'ютерне моделювання) – 40,2 тисячі гривень;
Комп'ютерні науки та проєктування програмних систем – 46,2 тисячі гривень;
Системний аналіз – 41,2 тисячі гривень;
Дошкільна освіта – 39 тисяч гривень;
Початкова освіта – 39 тисяч гривень;
Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) – 40 тисяч гривень;
Спеціальна освіта (Логопедія) – 40 тисяч гривень;
Музичне мистецтво – 43 тисячі гривень;
Психологія – 43 тисячі гривень;
Соціальна робота та консультування – 38 тисяч гривень;
Середня освіта (Фізична культура) – 38,5 тисячі гривень;
Фізична культура і спорт – 39,4 тисячі гривень;
Терапія та реабілітація – 46 тисячі гривень;
Середня освіта (Українська мова і література) – 38 тисячі гривень;
Середня освіта (Румунська мова та зарубіжна література) – 38 тисячі гривень;
Культурологія – 38,5 тисячі гривень;
Філологія (українська мова та література) – 39,5 тисячі гривень;
Журналістика – 40 тисяч гривень;
Богослов'я – 25,5 тисячі гривень;
Філологія (слов'янські мови та літератури, перша – польська) – 39,5 тисячі гривень;
Право – 49,7 тисячі гривень;
Міжнародне право – 49,7 тисячі гривень.
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