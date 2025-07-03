Це такі спеціальності як "Філологія (перша мова англійська)", "Право" та "Міжнародне право". Про це інформує 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

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Яка вартість навчання у ЧНУ імені Федьковича

Найменше треба заплатити за рік навчання на "Богослов'ї" – 25,5 тисячі гривень. До найдешевших спеціальностей також належать:

"Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" – 35 тисяч гривень;

"Середня освіта (Математика)" – 35,2 тисячі гривень;

"Середня освіта (Інформатика)" – 35,2 тисячі гривень;

"Математика – 35,2 тисячі гривень.

Загалом вартість навчання на першому курсі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ЧНУ) у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр) така:

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 35 тисяч гривень;

Біологія та біохімія – 40 тисяч гривень;

Екологія – 37 тисяч гривень;

Хімія – 40 тисяч гривень;

Біотехнології та біоінженерія – 40 тисяч гривень;

Харчові технології – 39 тисяч гривень;

Геодезія та землеустрій – 40 тисяч гривень;

Агрономія – 37 тисяч гривень;

Середня освіта (Технології) – 37 тисяч гривень;

Професійна освіта (Машинобудування) – 37 тисяч гривень;

Фізика та астрономія – 37 тисяч гривень;

Прикладна фізика та наноматеріали – 37 тисяч гривень;

Інженерія програмного забезпечення – 46,2 тисячі гривень;

Алгоритмічне та програмне забезпечення комп'ютерних систем – 46,2 тисячі гривень;

Інтелектуальний аналіз даних в комп'ютерних інформаційних системах – 46,2 тисячі гривень;

Інформаційні системи і технології – 46,2 тисячі гривень;

Програмування мобільних і вбудованих комп'ютерних систем та засобів інтернету речей – 46,2 тисячі гривень;

Кібербезпека та захист інформації – 46,2 тисячі гривень;

Електрична інженерія – 40,5 тисячі гривень;

Інформаційно-вимірювальні технології – 40,5 тисячі гривень;

Телекомунікації – 40,5 тисячі гривень;

Інженерія інформаційних і комунікаційних систем та інтернету речей – 40,5 тисячі гривень;

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 40,5 тисячі гривень;

Видавництво та поліграфія – 40,5 тисячі гривень;

Декоративне мистецтво та ремесла – 35 тисяч гривень;

Архітектура та містобудування – 44 тисяч гривень;

Будівництво та цивільна інженерія – 39 тисяч гривень;

Середня освіта (Географія) – 37 тисяч гривень;

Менеджмент туристичної індустрії – 43 тисяч гривень;

Науки про Землю – 37,5 тисячі гривень;

Географія – 37,5 тисячі гривень;

Геодезія та землеустрій – 40 тисяч гривень;

Туризм та рекреація – 43 тисячі гривень;

Економічна кібернетика – 46,2 тисячі гривень;

Міжнародні економічні відносини – 46,2 тисячі гривень;

Облік і оподаткування – 46,2 тисячі гривень;

Фінанси, банківська справа та страхування – 46,2 тисячі гривень;

Менеджмент організацій і адміністрування – 46,2 тисячі гривень;

Підприємництво та управління бізнесом – 46,2 тисячі гривень;

Маркетинг – 46,2 тисячі гривень;

Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) – 47,7 тисячі гривень;

Філологія (германські мови та літератури, перша – англійська) – 49,9 тисячі гривень;

Філологія (германські мови та літератури, перша – німецька) – 42 тисячі гривень;

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Філологія (романські мови та літератури, перша – французька) – 42 тисячі гривень;

Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 37 тисяч гривень;

Історія та археологія – 37 тисяч гривень;

Політологія – 40 тисяч гривень;

Міжнародні відносини – 44,5 тисячі гривень;

Середня освіта (Математика) – 35,2 тисячі гривень;

Середня освіта (Інформатика) – 35,2 тисячі гривень;

Математика – 35,2 тисячі гривень;

Прикладна математика (Технології програмування та комп'ютерне моделювання) – 40,2 тисячі гривень;

Комп'ютерні науки та проєктування програмних систем – 46,2 тисячі гривень;

Системний аналіз – 41,2 тисячі гривень;

Дошкільна освіта – 39 тисяч гривень;

Початкова освіта – 39 тисяч гривень;

Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) – 40 тисяч гривень;

Спеціальна освіта (Логопедія) – 40 тисяч гривень;

Музичне мистецтво – 43 тисячі гривень;

Психологія – 43 тисячі гривень;

Соціальна робота та консультування – 38 тисяч гривень;

Середня освіта (Фізична культура) – 38,5 тисячі гривень;

Фізична культура і спорт – 39,4 тисячі гривень;

Терапія та реабілітація – 46 тисячі гривень;

Середня освіта (Українська мова і література) – 38 тисячі гривень;

Середня освіта (Румунська мова та зарубіжна література) – 38 тисячі гривень;

Культурологія – 38,5 тисячі гривень;

Філологія (українська мова та література) – 39,5 тисячі гривень;

Журналістика – 40 тисяч гривень;

Богослов'я – 25,5 тисячі гривень;

Філологія (слов'янські мови та літератури, перша – польська) – 39,5 тисячі гривень;

Право – 49,7 тисячі гривень;

Міжнародне право – 49,7 тисячі гривень.

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