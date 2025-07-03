Це такі спеціальності як "Філологія (перша мова англійська)", "Право" та "Міжнародне право". Про це інформує 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

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Яка вартість навчання у ЧНУ імені Федьковича

Найменше треба заплатити за рік навчання на "Богослов'ї" – 25,5 тисячі гривень. До найдешевших спеціальностей також належать:

  • "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" – 35 тисяч гривень;

  • "Середня освіта (Математика)" – 35,2 тисячі гривень;

  • "Середня освіта (Інформатика)" – 35,2 тисячі гривень;

  • "Математика – 35,2 тисячі гривень.

Загалом вартість навчання на першому курсі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ЧНУ) у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр) така:

  • Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 35 тисяч гривень;

  • Біологія та біохімія – 40 тисяч гривень;

  • Екологія – 37 тисяч гривень;

  • Хімія – 40 тисяч гривень;

  • Біотехнології та біоінженерія – 40 тисяч гривень;

  • Харчові технології – 39 тисяч гривень;

  • Геодезія та землеустрій – 40 тисяч гривень;

  • Агрономія – 37 тисяч гривень;

  • Середня освіта (Технології) – 37 тисяч гривень;

  • Професійна освіта (Машинобудування) – 37 тисяч гривень;

  • Фізика та астрономія – 37 тисяч гривень;

  • Прикладна фізика та наноматеріали – 37 тисяч гривень;

  • Інженерія програмного забезпечення – 46,2 тисячі гривень;

  • Алгоритмічне та програмне забезпечення комп'ютерних систем – 46,2 тисячі гривень;

  • Інтелектуальний аналіз даних в комп'ютерних інформаційних системах – 46,2 тисячі гривень;

  • Інформаційні системи і технології – 46,2 тисячі гривень;

  • Програмування мобільних і вбудованих комп'ютерних систем та засобів інтернету речей – 46,2 тисячі гривень;

  • Кібербезпека та захист інформації – 46,2 тисячі гривень;

  • Електрична інженерія – 40,5 тисячі гривень;

  • Інформаційно-вимірювальні технології – 40,5 тисячі гривень;

  • Телекомунікації – 40,5 тисячі гривень;

  • Інженерія інформаційних і комунікаційних систем та інтернету речей – 40,5 тисячі гривень;

  • Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 40,5 тисячі гривень;

  • Видавництво та поліграфія – 40,5 тисячі гривень;

  • Декоративне мистецтво та ремесла – 35 тисяч гривень;

  • Архітектура та містобудування – 44 тисяч гривень;

  • Будівництво та цивільна інженерія – 39 тисяч гривень;

  • Середня освіта (Географія) – 37 тисяч гривень;

  • Менеджмент туристичної індустрії – 43 тисяч гривень;

  • Науки про Землю – 37,5 тисячі гривень;

  • Географія – 37,5 тисячі гривень;

  • Геодезія та землеустрій – 40 тисяч гривень;

  • Туризм та рекреація – 43 тисячі гривень;

  • Економічна кібернетика – 46,2 тисячі гривень;

  • Міжнародні економічні відносини – 46,2 тисячі гривень;

  • Облік і оподаткування – 46,2 тисячі гривень;

  • Фінанси, банківська справа та страхування – 46,2 тисячі гривень;

  • Менеджмент організацій і адміністрування – 46,2 тисячі гривень;

  • Підприємництво та управління бізнесом – 46,2 тисячі гривень;

  • Маркетинг – 46,2 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) – 47,7 тисячі гривень;

  • Філологія (германські мови та літератури, перша – англійська) – 49,9 тисячі гривень;

  • Філологія (германські мови та літератури, перша – німецька) – 42 тисячі гривень;

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

  • Філологія (романські мови та літератури, перша – французька) – 42 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 37 тисяч гривень;

  • Історія та археологія – 37 тисяч гривень;

  • Політологія – 40 тисяч гривень;

  • Міжнародні відносини – 44,5 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Математика) – 35,2 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Інформатика) – 35,2 тисячі гривень;

  • Математика – 35,2 тисячі гривень;

  • Прикладна математика (Технології програмування та комп'ютерне моделювання) – 40,2 тисячі гривень;

  • Комп'ютерні науки та проєктування програмних систем – 46,2 тисячі гривень;

  • Системний аналіз – 41,2 тисячі гривень;

  • Дошкільна освіта – 39 тисяч гривень;

  • Початкова освіта – 39 тисяч гривень;

  • Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) – 40 тисяч гривень;

  • Спеціальна освіта (Логопедія) – 40 тисяч гривень;

  • Музичне мистецтво – 43 тисячі гривень;

  • Психологія – 43 тисячі гривень;

  • Соціальна робота та консультування – 38 тисяч гривень;

  • Середня освіта (Фізична культура) – 38,5 тисячі гривень;

  • Фізична культура і спорт – 39,4 тисячі гривень;

  • Терапія та реабілітація – 46 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Українська мова і література) – 38 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Румунська мова та зарубіжна література) – 38 тисячі гривень;

  • Культурологія – 38,5 тисячі гривень;

  • Філологія (українська мова та література) – 39,5 тисячі гривень;

  • Журналістика – 40 тисяч гривень;

  • Богослов'я – 25,5 тисячі гривень;

  • Філологія (слов'янські мови та літератури, перша – польська) – 39,5 тисячі гривень;

  • Право – 49,7 тисячі гривень;

  • Міжнародне право – 49,7 тисячі гривень.

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