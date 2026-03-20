"Філологія" є однією із популярних серед вступників у виші спеціальностей. Причому з року в рік.

Торік на неї абітурієнти подали майже 56 тисяч заяв. Які ціни за рік навчання на філолога у вишах України, розповіла Osvita.ua.

Скільки коштує філологічна освіта у вишах?

Університети в Україні пропонують різні освітні програми для майбутніх філологів. Можна вивчати українську мову та літературу, кримськотатарську мову та літературу, слов'янські мови та літератури, германські мови та літератури, романські мови та літератури, східні мови та літератури, угро-фінські мови та літератури, класичні мови та літератури, новогрецьку мову та літературу, фольклористику, переклад, прикладну лінгвістику, редагування, літературну творчість та інше.

За рік навчання за спеціальністю "Філологія" доведеться віддати різні суми – залежно від вишу. Більшість пропозицій варіюється від 32 до 49 тисяч гривень на рік.

Цікаво! Вартість навчання на спеціальності "Менеджмент", який також є доволі популярною спеціальністю серед вступників на бакалаврат, здебільшого варіюється від 30 до 43 тисяч гривень на рік.

Деякі виші пропонують навчатися на філолога дешевше. Найнижчою є вартість бакалаврату у Хортицькій національній навчально-реабілітаційній академії (19 300 гривень на рік), Харківському національному педагогічному університеті імені Сковороди (20 100 гривень) та Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (20 400 гривень).

Найдорожче вивчати філологічні спеціальності у львівських та київських ЗВО: Український католицький університет (147 000 гривень на рік), Києво-Могилянська академія (74 000 гривень) та Київський національний університет імені Тараса Шевченка (68 300 гривень на рік).

