Ціни зросли наполовину: скільки треба заплатити за навчання у Львівській політехніці

В Україні зростає вартість навчання в університетах. Подекуди – наполовину.

Винятком не є і Національний університет "Львівська політехніка". Які ціни на навчання будуть на бакалавраті у навчальному році 2026 – 2027, повідомили у виші.

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Які спеціальності найдорожчі у Політехніці?

Найдорожчою спеціальністю у львівському виші є "Комп'ютерні науки (Системи штучного інтелекту)". Рік навчання тут обійдеться у 100 тисяч гривень. Торік навчання на цій спеціальності коштувало 69,9 тисячі гривень (здорожчання на 43%).

Суттєво "вдарить" по кишені батьків абітурієнтів також спеціальність "Інженерія програмного забезпечення". За рік контрактного навчання треба віддати 90 тисяч гривень. Торік було на 30,5 тисячі гривень дешевше. Тобто вартість зросла на 51%.

Натомість "Комп'ютерні науки (Обчислювальний інтелект смартсистем)", "Комп'ютерні науки (Проєктування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)", "Комп'ютерні науки (Системи віртуальної реальності)", "Системна інженерія (Інтернет речей) коштують 86,9 тисячі гривень за рік.

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Які спеціальності найдешевші у виші?

До найдешевших спеціальностей у львівському виші належать такі: "Цивільна безпека", "Образотворче мистецтво та реставрація", "Геодезія та землеустрій", "Історія", "Соціальна робота", "Системи енергетики сталого розвитку", "Видавництво та поліграфія" тощо. Рік навчання тут коштує 52 тисячі гривень.

Торік вартість навчання на найдешевших спеціальностях, пов'язаних із залізничним транспортом, становила 36,3 тисячі гривень. Тобто ціни зросли до 45%).

Також, до прикладу, за навчання на спеціальностях "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Готельно-ресторанна справа", "Туризм" треба віддати 69 тисячі гривень. А за "Міжнародні економічні відносини" – заплатити 69,5 тисячі гривень. За "Маркетинг" – 75 тисячі гривень.

"Філологія" тут коштує 69,5 тисячі гривень, "Кібербезпека" – 85 тисяч гривень, "Психологія", "Журналістика", "Право" – 65 тисяч гривень.